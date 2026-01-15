Lo detuvieron por robar una moto y golpeó a los policías en los genitales para escapar

Un hombre de 34 años, identificado como Barrera Martínez, fue aprehendido en la zona de Villa Villicum, Capital, tras un intento fallido de robo.

El incidente comenzó cuando el propietario de una motocicleta Corven TXR 250 cc, de color roja con negro, sorprendió al sujeto mientras este intentaba violentar el candado de seguridad del vehículo que se encontraba en la vía pública.

Publicidad

Ante la situación, el damnificado, un joven de 27 años, alertó de inmediato a los efectivos de la Comisaría 4° que patrullaban el área. Al momento de la aprehensión, el sospechoso opuso una feroz resistencia.

Martínez lanzó golpes de punta de pie contra los uniformados: impactó en el ojo derecho de uno de ellos y atacó en las partes íntimas a otros dos efectivos presentes. Finalmente, el sujeto fue reducido y trasladado a la dependencia policial.