¿Bajar de peso en un eclipse lunar es posible? Lo que la ciencia explica

Ante la llegada del eclipse total de Luna el 3 de marzo de 2026, ha resurgido el interés por el efecto de la gravedad en el cuerpo humano. Según datos de la NASA, la alineación de la Tierra, el Sol y la Luna produce un “tirón hacia arriba que contrarresta levemente la fuerza de gravedad terrestre”.

Cálculos de la agencia indican que una persona de 80 kilogramos podría registrar una disminución de 0,48 kilos ese día, ya que la Tierra aporta una fuerza de 784,1 newtons mientras los otros astros suman una atracción combinada. Sin embargo, los científicos aclaran que “este cambio afecta al peso (fuerza) y no a la masa corporal, la cual permanece constante”.

Publicidad

Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, señala que, “si bien la Tierra experimenta cambios notables como las mareas, los humanos somos de dimensiones reducidas. Por eso, las variaciones gravitacionales en el cuerpo son prácticamente imperceptibles para los sentidos”. A diferencia de los océanos, el cuerpo no tiene la escala suficiente para verse influenciado directamente.

En paralelo, persiste el mito de la “dieta de la Luna”, que promete bajar 3 kilos con un ayuno de 24 horas. No obstante, un análisis de 99 estudios sugiere que, si bien el ayuno 16:8 ayuda a bajar de peso, no es más efectivo que otras dietas, aunque el ayuno en días alternos mostró resultados levemente superiores.

Publicidad

El nutricionista Javier García Pereda advierte que “la pérdida de peso en estos casos es puramente líquido y no tejido adiposo”, alertando sobre el “efecto rebote”, desnutrición y desbalances electrolíticos. Los médicos desaconsejan estos regímenes por ser peligrosos e ineficaces para una pérdida sostenida.