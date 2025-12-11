Un episodio de extrema gravedad sacudió al fútbol de Finlandia luego de que tres adolescentes, simpatizantes del FC Haka, provocaran un incendio intencional en el estadio del club pocas horas después de que la institución confirmara su descenso a la segunda división. El hecho dejó una de las tribunas completamente destruida y parte del césped artificial inutilizable.

El ataque ocurrió en el Factory Field, ubicado en la ciudad de Valkeakoski, al sur del país. Según las autoridades, los responsables son tres jóvenes, uno de ellos de apenas 15 años, que ingresaron al estadio y prendieron fuego deliberadamente a una de las estructuras. Las llamas se propagaron con rapidez debido a los materiales de la tribuna, dejando un daño considerable que obligará a demolerla.

“Ciertamente no necesitábamos esto. Ya hemos recibido mucho apoyo de la gente y seguiremos necesitándolo. Aún no evaluamos el costo de los daños, pero será significativo”, lamentó el presidente del club, Marko Larsson, visiblemente afectado por lo ocurrido. El incendio generó gran conmoción en Valkeakoski, donde Haka es una parte central de la identidad deportiva local.

El incendio en una de las tribunas del Factory Field de FC Haka, tras descender a la B.

El director ejecutivo del club, Olli Huttunen, también expresó su indignación: “Esto es impactante si pensamos en lo importante que es el Factory Field en el fútbol finlandés. Este tipo de comportamiento es indignante. Desafortunadamente, el mundo es así”.

El FC Haka es uno de los equipos más laureados de Finlandia: suma 9 títulos de liga y 12 copas nacionales, aunque no levanta una desde 2005. Este es el segundo descenso en su historia moderna, tras el ocurrido en 2012 que lo mantuvo en la B hasta 2019.

Si bien la estructura principal del estadio resistió, deberá ser demolida por la magnitud del daño. El fuego también destruyó parte del material almacenado y sectores del césped artificial, lo que obligará a una extensa reconstrucción.

Ante la crisis, el club lanzó la iniciativa Päätykatsomo, una comunidad destinada a reunir apoyo económico para la reparación del estadio. Ofrecen membresías que van desde 25 a 500 euros, con sorteos de camisetas de figuras finlandesas como Joel Pohjanpalo y Jesse Joronen, con el objetivo de recaudar fondos para reestructurar por completo el histórico escenario.

El incidente no solo golpea a uno de los clubes más tradicionales del fútbol finlandés, sino que deja en evidencia un preocupante nivel de violencia y frustración en un contexto deportivo que, habitualmente, se caracteriza por su tranquilidad.

