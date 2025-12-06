El Ministerio de Capital Humano intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a suspender de inmediato la difusión publicitaria de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA), tras comprobar que esta institución no está legalmente habilitada para ofrecer carreras universitarias en el país.

Según la notificación, la AFA tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar un descargo. La normativa vigente establece que el término “Universidad” sólo puede ser utilizado por instituciones autorizadas por el Estado Nacional, lo que no ocurre en este caso.

Publicidad

La Subsecretaría de Políticas Universitarias detectó que la AFA promociona carreras de grado y posgrado en diversas plataformas digitales, incluyendo Facebook, Instagram, X, TikTok y LinkedIn, además de contar con una página web que ofrece programas académicos para el año 2026. Entre las propuestas figura una maestría en Dirección de Entidades Deportivas.

La Resolución Ministerial 206/1997 prohíbe expresamente que entidades no habilitadas publiciten o expidan títulos universitarios utilizando términos como “Universidad”, “Facultad” o “universitario”. Sólo las instituciones con reconocimiento oficial pueden denominar su oferta educativa o títulos de esta manera.

Publicidad

Hace aproximadamente un mes, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, acompañado por Alberto Barbieri, designado rector de la UNAFA, encabezó un acto de presentación oficial de esta casa de estudios, lo que ahora contrasta con la intimación gubernamental.

Además, Tapia se encuentra en el centro de la atención pública por otras controversias recientes. Tras la finalización de la etapa de grupos del torneo local, la AFA otorgó un título a Rosario Central por ser el equipo con más puntos en la tabla anual, decisión que generó críticas y rechazo por parte de Estudiantes y usuarios en redes sociales.

Publicidad

Paralelamente, la justicia investiga una posible vinculación del presidente de la AFA con Sur Finanzas, en el marco de una supuesta maniobra de lavado de dinero, lo que suma presión sobre su figura y la entidad que preside.