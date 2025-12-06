Un reciente estudio del Hospital Infantil de Filadelfia, Estados Unidos, señala que tener un celular antes de los 12 años aumenta la probabilidad de que los niños desarrollen depresión, obesidad y problemas para dormir. Este trabajo se basa en el análisis de datos de más de 10.500 niños y fue publicado en la revista Pediatrics.

Los investigadores evaluaron el impacto del uso temprano de dispositivos móviles en la salud general de los niños, encontrando que quienes tienen un smartphone antes de los 12 años muestran mayores riesgos de padecer trastornos emocionales y alteraciones en sus hábitos de sueño y actividad física, en comparación con aquellos que no utilizan teléfonos.

El doctor Ran Barzilay, autor principal del estudio, explicó que aunque la investigación no establece una causalidad directa, los resultados sugieren que el uso de celulares a una edad temprana podría reducir la socialización, el ejercicio y el descanso. Además, destacó que “un chico de 12 años es muy diferente a uno de 16”, por lo que la edad al entregar un teléfono debe considerarse cuidadosamente por sus implicancias en la salud.

Otra investigación realizada en la Universidad Drexel, también en Filadelfia, alertó sobre la asociación entre el uso de pantallas en niños pequeños y la aparición de “comportamientos sensoriales atípicos” y trastornos en el desarrollo neurológico. Por su parte, un estudio de la Universidad de Londres difundido en 2021 evidenció que los niños que usan dispositivos electrónicos con frecuencia tienden a distraerse más fácilmente que quienes los emplean menos horas.

En cuanto a recomendaciones, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil y UNICEF aconsejan evitar el uso de pantallas para menores de dos años. La neurocientífica Tara Thiagarajan agregó que “se debe restringir el acceso a teléfonos inteligentes para menores de 13 años, promover la educación en alfabetización digital y exigir responsabilidad corporativa a las empresas tecnológicas”. Además, advirtió sobre riesgos adicionales como el ciberacoso en entornos digitales.