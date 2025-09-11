Mundo > Muy pronto
Inaugurarán en diciembre el vuelo directo más largo del mundo entre Shanghái y Buenos Aires
Buenos Aires se prepara para ingresar a los récords mundiales de la aviación. Desde diciembre de 2025 comenzará a operar el vuelo directo más largo del planeta, uniendo Shanghái y la capital argentina, con una escala técnica en Auckland. La ruta, a cargo de China Eastern Airlines, cubrirá 19.681 kilómetros y tendrá una duración de hasta 29 horas.
El servicio saldrá los lunes y jueves desde Shanghái, y los martes y viernes desde Buenos Aires. Aunque incluye una parada en Nueva Zelanda, se mantiene la condición de vuelo “directo”, ya que no implica cambios de avión ni reasignación de asientos. El modelo a utilizar aún no fue confirmado, aunque se espera que sea un Boeing 777-300ER o aeronave similar, diseñada para vuelos ultra long haul.
La elección de Auckland como escala representa un giro estratégico, dado que originalmente la aerolínea había evaluado una parada en Madrid. Esta decisión fortalece los vínculos de China Eastern con Oceanía y evita trayectos por regiones de conflicto en Medio Oriente y Europa del Este.
La compañía, miembro de la alianza SkyTeam al igual que Aerolíneas Argentinas, podría establecer un hub en Ezeiza, generando beneficios para pasajeros de Brasil y otros países sudamericanos con destino a Asia y Oceanía. Además, el anuncio coincide con la búsqueda de personal especializado en idioma chino en Ezeiza, adelantada por la firma Crossracer.
El valor de los pasajes también es parte del atractivo: la tarifa publicada va desde los 1.746 dólares en el tramo Shanghái–Buenos Aires hasta 1.983 dólares en sentido inverso. Los vuelos demandarán 25 horas y media desde China y 29 horas desde Argentina, lo que supone un desafío logístico inédito para la región.
Más allá de lo aeronáutico, la nueva conexión deja un trasfondo político y económico. Representa el regreso de una aerolínea asiática a la Argentina tras más de una década y marca un acercamiento diplomático con China, en un momento en que el Gobierno de Javier Milei busca equilibrar su alineamiento internacional entre Washington y Pekín.
Fijaron fecha para el juicio contra los tres policías de Angaco que golpearon brutalmente a un albañil
El lunes 15 de septiembre de 2025 marcará el inicio del juicio contra tres efectivos policiales de la Comisaría 20ª de Angaco, acusados de apremios ilegales tras la brutal golpiza a un albañil de 45 años en abril de 2024, quien había estacionado su auto para no conducir bajo los efectos del alcohol.
La Unidad Rural N° 3 Los Médanos y la Brigada de Investigación de División Rural del Departamento San Martín llevaron a cabo allanamientos positivos que permitieron la recuperación de ocho rollos de alambre liso tras un robo en la Finca Montilla, vinculando a un hombre al hecho y detectando una infracción por tenencia de aves autóctonas.
El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, sostuvo que debe confirmarse el monto del decomiso solidario que pesa sobre Cristina Kirchner y otros ocho condenados en la causa Vialidad. La defensa cuestionó el índice de precios utilizado para actualizar la cifra, que pasó de $84 mil millones a casi $685 mil millones.
La causa “Los cuadernos de las coimas” conttinúa con una nueva estrategia: más de treinta empresarios y exfuncionarios imputados ofrecen dinero para evitar el juicio oral y obtener la libertad. Esta posibilidad generó el repudio de Oscar Centeno, el exchofer cuyas anotaciones dieron origen a la investigación.