Al planificar un viaje internacional, uno de los aspectos financieros más importantes es garantizar que las tarjetas de crédito y débito funcionen correctamente fuera del país. Esto ayuda a evitar bloqueos, cargos inesperados o dificultades para acceder a los fondos disponibles durante la estadía.

Para quienes viajan a Brasil, el destino preferido por argentinos, es relevante conocer que el sistema de pagos instantáneos Pix ha ganado popularidad, desplazando en muchos casos el uso de tarjetas. Muchas billeteras digitales en Argentina incorporan Pix, permitiendo pagos mediante códigos QR, lo que puede resultar más práctico para quienes mantienen saldo en pesos.

Un paso fundamental antes de partir es informar al banco las fechas y destinos del viaje. Esta notificación, que puede realizarse por la aplicación o mediante atención telefónica, previene bloqueos automáticos causados por movimientos inusuales y es especialmente útil para quienes visitan varios países.

En el uso de tarjetas de débito en el exterior, cada operación se convierte a dólares estadounidenses y se debita de la cuenta asociada. Los usuarios con cuentas en pesos y dólares deben verificar cuál cuenta está configurada como prioritaria para el débito, ya que esta decisión impacta directamente en el costo final de las transacciones.

Cuando el débito se realiza desde una cuenta en pesos, la conversión aplica un recargo impositivo del 30% sobre la cotización oficial, conocido como dólar “tarjeta”, el más alto del mercado. En cambio, si el consumo se carga a una cuenta en dólares, se evita este sobrecosto.

Además, es crucial revisar y ajustar los límites diarios para extracciones y compras. Consultar con el banco los topes vigentes y modificarlos según las necesidades del viaje evita inconvenientes al disponer de efectivo o realizar gastos elevados.

Se recomienda llevar más de una tarjeta de diferentes bancos para reducir riesgos ante bloqueos, rechazos o fallas técnicas, lo que aporta mayor seguridad y flexibilidad para afrontar los gastos durante la estadía.

Verificar la vigencia de las tarjetas antes de viajar es otro punto clave. Confirmar que la fecha de vencimiento no coincida con el período fuera del país evita quedarse sin medios de pago. En caso de proximidad al vencimiento, es aconsejable solicitar la renovación anticipada.

Registrar los canales de contacto para emergencias, como números de atención internacional y procedimientos para bloquear las tarjetas en caso de robo o extravío, permite actuar con rapidez y minimizar el impacto de cualquier eventualidad.

Activar las notificaciones de consumos es una función disponible en la mayoría de las aplicaciones bancarias que facilita el monitoreo inmediato de cada operación realizada en el exterior, ayudando a detectar rápidamente cualquier gasto no autorizado.

Finalmente, es importante consultar si la tarjeta de crédito ofrece servicios adicionales como asistencia al viajero, que puede incluir atención médica y respaldo ante imprevistos sin costo extra. Verificar si esta cobertura está activa y conocer sus condiciones es fundamental para aprovecharla durante el viaje.