La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado en el que rechazó las acusaciones sobre presuntos desvíos millonarios de fondos a los Estados Unidos y ratificó la legalidad de su relación comercial con la empresa TourProdEnter LLC, agente exclusivo para la explotación de derechos internacionales.

El pronunciamiento se conoció luego de que tres jueces federales estadounidenses autorizaran el acceso a información bancaria vinculada a contratos internacionales de la AFA. A partir de esa decisión, se analizaron movimientos financieros en cuentas de entidades como Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, en el marco de una investigación sobre transferencias realizadas entre 2022 y 2025.

Según documentación judicial, se detectaron transferencias por más de 260 millones de dólares asociadas a ingresos por sponsoreo, derechos audiovisuales y partidos amistosos de la Selección argentina. Los fondos habrían sido canalizados a través de TourProdEnter LLC, empresa constituida en Florida en 2021, sin pasar por cuentas de la AFA en Argentina.

Ante estas versiones, la AFA sostuvo que el contrato con la firma estadounidense fue revisado por distintos tribunales, tanto en el país como en el exterior, “sin que se haya detectado irregularidad alguna”. En ese sentido, remarcó que la justicia argentina y la estadounidense ya analizaron el vínculo comercial y concluyeron que se encuentra ajustado a derecho.

El comunicado también hace referencia a una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, que derivó en una causa penal en Argentina por presunta defraudación. Ese expediente finalizó con el sobreseimiento de las autoridades de la AFA, decisión que fue confirmada por instancias superiores y quedó firme en 2024.

Tras el cierre del caso en el país, la entidad indicó que se impulsaron nuevas presentaciones judiciales en el estado de Florida, las cuales también fueron rechazadas y archivadas. La AFA afirmó que esas resoluciones confirmaron nuevamente la validez del contrato con TourProdEnter LLC.

En el comunicado, la entidad que preside Claudio Tapia señaló que las publicaciones recientes retoman denuncias ya descartadas por la Justicia y reiteró que la administración de sus fondos en el exterior se encuentra bajo controles judiciales. La investigación en Estados Unidos continúa con el análisis de la información bancaria recopilada.