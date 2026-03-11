El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió al revelar cuál considera que es uno de los principales candidatos a ganar el Mundial 2026. En una entrevista reciente, el dirigente señaló a la selección de España como una de las grandes favoritas para quedarse con el título en la próxima Copa del Mundo.

Infantino destacó el presente del combinado español y aseguró que su rendimiento reciente lo posiciona como un serio aspirante. “España es uno de los favoritos, con otros también. La selección número uno del ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo”, afirmó el dirigente al analizar el panorama de cara al torneo.

El mandatario de la FIFA remarcó que la “Roja” llega al próximo Mundial respaldada por una nueva generación de futbolistas y por los títulos obtenidos en los últimos años, lo que la coloca nuevamente entre las potencias del fútbol internacional.

A pesar de señalar a España como una de las principales candidatas, Infantino aclaró que la competencia será muy exigente y que otros seleccionados fuertes también tendrán posibilidades. Entre ellos aparecen equipos con gran tradición en torneos mundiales como Argentina, Francia o Brasil.

El Mundial 2026 se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y será histórico porque contará por primera vez con 48 selecciones participantes, lo que ampliará el número de partidos y el alcance global del torneo.