El Ministerio de Seguridad de la Ciudad informó este martes que Uriel Hamra, el hincha de Boca que ingresó al campo de juego al finalizar el Superclásico del domingo, quedó inhabilitado para ingresar a estadios porteños durante dos años. “El infractor quedará inhabilitado por el término de dos años para ingresar a los estadios en el marco del programa de derecho de admisión”, detallaron desde el organismo en un comunicado.

Hamra, de 20 años, se metió a la cancha tras el 2-0 de Boca ante River y comenzó a grabarse mientras caminaba cerca de los jugadores rivales. En las imágenes difundidas se lo observa realizando gestos burlones, lo que derivó en un cruce con Maximiliano Salas, delantero del Millonario. “Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido”, afirmó el joven en diálogo con TN tras el incidente.

El hincha sostuvo que vio el encuentro desde la tribuna y que decidió entrar porque “estaba abierta la puerta baja”. Aseguró que no buscó provocar a los futbolistas: “Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar”.

El episodio se sumó a una serie de irregularidades registradas durante el Superclásico, lo que derivó en una sanción para Boca. Según informaron desde el Comité de Seguridad en el Fútbol, el club deberá disputar su próximo partido como local sin banderas en las tribunas debido a los “excesos” observados, entre ellos los fanáticos que se disfrazaron de fantasmas con la letra B en rojo.