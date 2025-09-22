La Justicia de Mendoza avanza en la investigación por el crimen de Sergio Marcelo Nacenta, un empresario sanjuanino de 59 años que fue asesinado de un disparo en el interior de su camioneta Toyota Hilux, en la madrugada del sábado, en el barrio Santo Tomás de Aquino, en Las Heras.

Por el hecho fue detenido Matías Exequiel Alonso Jara, de 32 años, señalado como el principal sospechoso y padre de una adolescente que habría mantenido una conversación telefónica con la víctima minutos antes del ataque. Una de las líneas de investigación apunta a un posible vínculo entre Nacenta y la menor, que podría haberlo guiado hacia una emboscada.

La detención de Alonso Jara se produjo este domingo por parte de efectivos de la División Homicidios de Investigaciones, y quedó a disposición de la fiscal Andrea Lazo, quien instruye la causa bajo la carátula de "homicidio criminis causa", delito que prevé prisión perpetua en caso de condena.

Según fuentes del caso, Nacenta había llegado desde San Juan a Mendoza el viernes por la noche. Pasada la 1 de la madrugada del sábado, su cuerpo fue hallado dentro del vehículo, con un impacto de bala, calibre 9 mm en el costado izquierdo del cuerpo. Además, la ventanilla trasera presentaba un orificio compatible con un proyectil del mismo calibre.

Testigos y peritajes revelaron que la víctima mantenía una conversación telefónica a través del sistema bluetooth del vehículo con una adolescente al momento del ataque. Esta comunicación y la actividad del teléfono celular —que está siendo peritado— podrían ser claves para esclarecer el móvil del crimen.

Las pertenencias de Nacenta estaban intactas en el interior del vehículo, lo que no permite descartar aun si se trató de un intento de robo frustrado o si el móvil fue otro. Además, se relevaron cámaras de seguridad de la zona y se tomaron declaraciones a vecinos que reportaron movimientos inusuales en la madrugada del sábado.

Las autoridades continúan reconstruyendo las últimas horas de vida del productor sanjuanino, mientras avanzan en el análisis de los vínculos entre la víctima y la familia del sospechoso.