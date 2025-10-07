El Gobierno de San Juan avanza con un nuevo proyecto de infraestructura urbana que apunta a fortalecer la identidad cultural y recreativa del Parque Belgrano, en Capital. Se trata de la construcción de un paseo de artesanos, una obra con un presupuesto oficial de $527.069.762 y un plazo de ejecución de 120 días corridos a partir de su adjudicación.

Según se informó oficialmente, la apertura de sobres para conocer las ofertas de las empresas interesadas se realizará el 17 de octubre en el Centro Cívico. El objetivo central del proyecto es crear un espacio que permita la instalación y exposición de artesanos locales, similar al que ya funciona en el Parque de Mayo, como parte del proceso de puesta en valor del espacio público.

El pliego técnico detalla que la intervención se emplazará dentro del Parque Belgrano y abarcará una superficie total de 1.577 m², distribuidos entre 1.345 m² de circulaciones, áreas verdes y equipamiento urbano, y el resto destinado a los sectores específicos de los artesanos. La obra contempla la instalación de módulos individuales para los puestos, senderos peatonales, zonas de descanso, iluminación LED y un diseño paisajístico que integrará la propuesta con el entorno natural del parque.

Además, el proyecto incluye la creación de una zona de juegos para niños, con características estructurales similares a las existentes en el Parque de Mayo, buscando consolidar al Parque Belgrano como un punto de encuentro familiar, cultural y turístico en la ciudad.

Cabe recordar que este espacio verde ha sido objeto de una serie de intervenciones en los últimos años. En particular, allí fueron reubicados los tradicionales carros pancheros que funcionaban históricamente sobre la calle San Luis, antes de Las Heras, en inmediaciones del Parque de Mayo. La incorporación del nuevo Paseo de Artesanos refuerza esa línea de trabajo para ordenar la actividad comercial y, al mismo tiempo, ofrecer un entorno urbano más atractivo y seguro para los visitantes.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que esta obra forma parte de la estrategia de revitalización de espacios públicos en distintos puntos del Gran San Juan, promoviendo la actividad cultural, el turismo y la economía local.

De concretarse en los plazos previstos, el Paseo de Artesanos del Parque Belgrano podría inaugurarse a comienzos del próximo año, aportando un nuevo punto de referencia para la producción y el arte local en la capital sanjuanina.