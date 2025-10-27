Las elecciones legislativas de ayer, 27 de octubre de 2025, le otorgaron un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei en casi todo el país. Este resultado fue especialmente significativo dado que la "ola violeta" cubrió a toda la Argentina de norte a sur, incluso en el territorio más poblado, aunque hubo excepciones como Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Corrientes y Santa Cruz.

En este contexto adverso para la oposición, Jorge Rial, el hombre que desde el periodismo se había posicionado como el principal opositor al líder libertario, al revelar "El caso Spagnuolo" y las supuestas coimas del 3% que pedían Karina Milei y Lule Menem, vivió una situación particular: fue uno de los encargados de presentar el resultado, el cual iba en contra de sus aspiraciones y sus sentimientos cercanos a la oposición.

El rostro de Rial al anunciar el triunfo mileísta fue captado y se convirtió en "tendencia" en las redes sociales. Fue descrito como "serio, pétreo y dolorido". Sus intervenciones en C5N, una emisora vinculada a "lo nacional y popular", fueron acompañadas por miles de personas que estaban "agazapadas" para darle un "estocazo". Este "ejército" de gente lo esperó "con cuchillo y tenedor" para verlo "derrotado" y disfrutar de ese "dolor".

Finalmente, Rial asumió el fracaso y, en su cuenta de Twitter —el mismo espacio donde construyó una "trinchera netamente antilibertaria"—, escribió una frase demoledora que capturó el sentimiento de la derrota: "Lo peor de perder no es el resultado, es la cara de boludo que te queda".

Enseguida, el conductor remarcó que hacía suyas las palabras del ex gobernador santafesino José María Vernet, conocido como "Tati Vernet".

Con hidalguía, Rial sugirió a los libertarios que "disfruten". Aseguró que el resultado era "inapelable" y que "cuando la gente se expresa solo hay que escucharla". Rial anticipó que ahora vendrán "las explicaciones, las excusas y el pase de facturas", lo que considera la "esencia de la política a la que le cuesta asumir la derrota".

El conductor de Argenzuela finalizó su análisis asegurando que la única dentro del peronismo que podía festejar era Cristina Fernández de Kirchner, porque "salió todo como lo había planeado". Pese a la derrota, Rial afirmó que continuarán "a trabajar, como siempre".

La cara de Rial tras enterarse de la victoria de Milei.