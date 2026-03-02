El folclore del fútbol argentino tiene capítulos que trascienden la cancha, y el clásico rosarino no es la excepción. Esta vez, Jorgelina Cardoso, esposa del campeón del mundo Ángel Di María, demostró que no necesita estar en el estadio para marcar la cancha. Fiel a su estilo, frontal, punzante y protectora de su familia, salió al cruce en redes sociales para contestarle a un hincha de Newell's Old Boys que había intentado provocar al "Fideo" en la previa del duelo en el Coloso Marcelo Bielsa. El triunfo por 2-0 de Rosario Central fue el escenario perfecto para un contragolpe fulminante en el terreno digital.

Todo comenzó antes de que rodara la pelota. Un fanático leproso, aprovechando la exposición de las cámaras de televisión en la antesala del encuentro, se animó a lanzar una chicana directa al extremo izquierdo de la Selección Argentina: “Fideo, ¿tu mujer te deja venir el domingo?”. Lejos de ser una broma más que quedaba en el olvido, la frase quedó resonando en el entorno familiar de Di María, esperando el momento justo para ser devuelta. La tensión en Rosario por este partido es máxima, y cualquier chispa enciende un incendio.

El contragolpe en Instagram: "A los bocones les respondo"

Tras el silbatazo final de Yael Falcón Pérez, que decretó la victoria Canalla y estiró la racha negativa de Newell's —que ya lleva ocho clásicos sin conocer la victoria—, Jorgelina no esperó ni un minuto para responder. A través de sus historias de Instagram, compartió el video de la pregunta provocadora del hincha rojinegro, seguido inmediatamente por el video del espectacular golazo que Di María marcó para romper la paridad en la tarde rosarina.

Pero la respuesta no se quedó en imágenes. Cardoso acompañó la publicación con un mensaje que calentó el ambiente y se hizo viral en cuestión de segundos. “Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo. Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”, sentenció, utilizando una ironía fina pero contundente que dejó sin palabras al hincha en cuestión y desató la locura de los simpatizantes de Central.

Di María, el festejo y la estampita

Por su parte, Ángel Di María, quien fue la gran figura del encuentro a pesar de arrastrar una molestia en el aductor izquierdo, también utilizó sus redes sociales para celebrar. El "Fideo" compartió imágenes del festejo íntimo del plantel dentro del vestuario y en el micro que los transportaba de regreso. Sin embargo, hubo una foto que se llevó todas las miradas y demostró la complicidad de la pareja: la imagen del jugador señalando una "estampita" pegada en la ventanilla del micro que rezaba: "Santa Jorgelina, Patrona Canalla".

El color que le puso Cardoso a la previa y al post partido del clásico rosarino demuestra cómo la pasión se vive dentro y fuera de la cancha. Mientras en Central celebran la genialidad futbolística de Di María, en las redes sociales disfrutan del carácter de Jorgelina, quien se ha convertido en una pieza fundamental del folclore Canalla en el terreno digital.