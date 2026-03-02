Pampita inició una nueva etapa tras mudarse de su residencia en Barrio Parque, sitio marcado por su historia personal y el recuerdo de un robo sufrido durante un viaje.

El periodista Gustavo Méndez detalló en el ciclo La mañana con Moria que el operativo de traslado culminó el pasado viernes con destino a un “un palacio francés” ubicado en Palermo Chico. Debido a una medida cautelar firmada por el abogado Fernando Burlando el 10 de enero, la dirección exacta permanece bajo reserva.

La imponente propiedad posee 983 metros cuadrados y un total de 14 ambientes, repartidos en cinco dormitorios, cuatro baños, tres toilettes y dos cocheras. Con un terreno de 53 por 10 metros, el inmueble incluye gimnasio, pileta, parrilla, solárium y 251 metros cuadrados semicubiertos. Por este lujo, la conductora desembolsará 15 mil dólares por mes, una cifra superior a los 10 mil dólares que abonaba el anterior inquilino.

Aunque el valor de venta de la casa es de 11.600.000 dólares, la modelo optó por rentar al no considerarlo un negocio y preferir el disfrute presente con su familia. Al respecto, ella misma había declarado: “Yo en 10 años ya me perdí 10 años de la crianza de mis hijos. ¡Quiero ahora vivir en una mega casa!”.

El propietario es un empresario pampeano, hijo de un exgobernador y exembajador vinculado al campo, con conexiones en el círculo social de la modelo. Según reveló Méndez sobre el estreno de la vivienda: “El primer gran evento fue el cumpleaños 18 de su hijo mayor”.