Daniel Olivares Yapur asumió en este lunes 2 la presidencia de la Corte de Justicia de San Juan en reemplazo de Adriana García Nieto, en el marco del esquema de rotación interna del máximo tribunal provincial. En su primer mensaje como titular del cuerpo, el magistrado destacó el carácter colegiado de las decisiones y aseguró que su gestión mantendrá el rumbo institucional definido por sus integrantes, con especial atención en proyectos de infraestructura y en la mejora del servicio de justicia.

“En el tribunal trabajamos de manera conjunta, por lo que habrá una total continuidad con los lineamientos que se han venido desarrollando. Es un honor y una gran responsabilidad que asumo con profundo compromiso”, afirmó a DIARIO HUARPE. En esa línea, señaló que su trayectoria dentro del Poder Judicial consolidó su vocación por la función pública y anticipó que buscará aportar su impronta sin modificar los ejes centrales de la gestión.

El nuevo presidente remarcó que el año en curso será clave para la concreción de iniciativas que ya se encuentran en marcha. “Hay proyectos de relevancia que concluirán durante este período, especialmente obras de infraestructura que representarán un hito importante para el Poder Judicial y permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento”, explicó. Según indicó, estas acciones forman parte de un proceso de modernización y fortalecimiento institucional sostenido en el tiempo.

En relación con las reformas que se debaten a nivel nacional y su eventual impacto en el ámbito provincial, Olivarez Yapur señaló que el tribunal seguirá de cerca su implementación. “Las leyes que se sancionen tendrán incidencia en todas las jurisdicciones. Como uno de los tres poderes del Estado, mantendremos un diálogo institucional con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para evaluar la mejor forma de instrumentarlas”, sostuvo.

El magistrado también destacó la importancia de la articulación institucional en materia presupuestaria y de gestión. “El Poder Judicial es independiente en sus decisiones jurisdiccionales, pero no puede permanecer ajeno a la realidad social ni al funcionamiento general del Estado. En ese sentido, trabajamos con un diálogo fluido con las autoridades provinciales”, agregó.

Balance de gestión de Adriana García Nieto

La presidenta saliente, Adriana García Nieto, valoró el proceso de continuidad institucional y el carácter colectivo de las decisiones adoptadas durante su mandato. “Las políticas del Poder Judicial no responden a una persona en particular, sino que se definen por consenso entre los miembros de la Corte. La continuidad está garantizada porque el cuerpo mantiene su integración y sus objetivos”, expresó a DIARIO HUARPE.

Asimismo, destacó los desafíos que debió afrontar durante su gestión, en particular el contexto de la pandemia, y subrayó el acompañamiento interno. “Las decisiones nunca fueron unilaterales. Quien ejerce la presidencia pone la voz y la representación, pero el trabajo y las definiciones son siempre del conjunto”, afirmó.

En su balance final, García Nieto destacó el compromiso del personal y de los magistrados. “El cierre es positivo porque los logros no son individuales, sino el resultado del esfuerzo de todas las personas que integran el Poder Judicial”, concluyó. De esta manera, el traspaso de autoridades se concretó con un mensaje de continuidad, estabilidad y trabajo institucional compartido.