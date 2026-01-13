Juliana Awada tiene nuevo novio tras separarse de Mauricio Macri

El anuncio de la ruptura entre Juliana Awada y Mauricio Macri, ocurrido este domingo 11 de enero, puso fin a una unión de 15 años en la que ambos desempeñaron roles como presidente y primera dama. Mientras atraviesan esta crisis, han surgido versiones sobre un incipiente romance que involucraría a Awada con un empresario argentino del sector financiero que reside fuera del país.

La primicia fue difundida por Gustavo Méndez en el programa televisivo "La mañana con Moria", donde el periodista aseguró: "Me llega info muy buena. Y le acabo de escribir a Mauricio Macri para ver si mi información es real. Y es súper chequeada, pero mi fuente es buenísima".

Publicidad

Respecto a la situación sentimental de la empresaria, Méndez afirmó: "Juliana Awada, y lo voy a decir en potencial, estaría conociendo a un empresario argentino". Sobre el perfil del supuesto nuevo amor, añadió: "Y para ser más preciso, no vive en Argentina. Es del rubro financista".

En el mismo espacio, Moria Casán se pronunció sobre el tema de forma contundente: "Yo qué dije?, es una tercera o un tercero. Ojo de loca no se equivoca". Además, Méndez aportó un dato sobre el futuro de la pareja: "Me dicen dentro de tres meses van a blanquear".

Publicidad

Desde una perspectiva analítica, el psicólogo Gabriel Cartaña planteó que la separación real no es reciente, descartando así sospechas de engaño: "No hay infidelidad. En general, en las personas muy famosas casi siempre suele haber un tiempo entre la separación real y la información pública de la separación... Awada y Macri están separados ya hace un año". El profesional concluyó reforzando esta idea al sostener que "si un año después de la separación deciden avisarle a la gente y están en pareja, no son infieles".