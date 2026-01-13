La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro atraviesa horas críticas tras la filtración de chats comprometederos que el actor mantuvo con la actriz danesa Sarah Borrell en España. El escándalo, que incluye audios que Siciliani debió escuchar con dolor, escaló ante versiones sobre una segunda mujer involucrada.

Según el periodista Santiago Sposato, citando a Marcela Tauro, Castro frecuentaría a una empresaria llamada Valeria, dueña de la propiedad donde se grabó un comercial de antialérgicos: "a él le gustó ella y pidió el Whatsapp".

Ante la exposición mediática, Castro realizó un mea culpa público con polémicas frases: "no lo puedo controlar a veces" y "Desilusioné a la persona que más amo en mi vida". En otros fragmentos de sus entrevistas, el actor manifestó estar devastado: "Soy un meme, no me respeta nadie y a mi novia le dolió".

Pese a que Siciliani intentó inicialmente minimizar la situación, los nuevos rumores habrían precipitado una decisión dramática. Sposato afirmó al respecto: "si me hacés apostar hoy, están más cerca de la ruptura". Por su parte, Luis Bremer analizó la actitud del actor señalando que "Él se apena de haber sido meme, no de haberla cagad"*, reflejando el clima de desconfianza que rodea a sus disculpas mientras la pareja se encamina al final.