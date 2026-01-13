Abusos y control: las graves acusaciones de dos mujeres contra Julio Iglesias

Tras una investigación periodística de tres años realizada por elDiario.es y Univisión Noticias, el cantante Julio Iglesias ha sido acusado de agresión sexual por dos extrabajadoras que cumplían funciones en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.

Los hechos denunciados habrían ocurrido durante el año 2021, cuando el artista tenía 77 años y la denunciante más joven contaba con 22. Los testimonios describen un ambiente laboral de régimen interno marcado por el aislamiento, jornadas de hasta 16 horas, falta de contratos escritos y un control exhaustivo sobre la alimentación, el uso de teléfonos y las relaciones personales.

Publicidad

Una de las denunciantes, identificada bajo el nombre ficticio de Rebeca, relató haber sido presionada para mantener encuentros en la habitación del cantante, donde asegura que sufrió penetraciones no consentidas, vejaciones y bofetadas, habitualmente ante la presencia de una empleada de mayor jerarquía.

Sobre su experiencia, la mujer declaró: “Me sentía como un objeto” y enfatizó en su testimonio: “Me sentía como un objeto, como una esclava”. Por otro lado, la fisioterapeuta denominada Laura denunció haber sufrido besos forzados y tocamientos en el pecho en la playa y la piscina de la villa en Punta Cana, concretamente en la zona de Los Corales. La profesional relató: “Se acercaba y me tocaba los pezones”, señalando que el artista enmascaraba estas acciones como comentarios médicos o bromas.

Publicidad

A pesar de que los responsables de la investigación intentaron obtener la versión de Julio Iglesias y su abogado, no recibieron respuesta. No obstante, una de las encargadas de la gestión del hogar del intérprete calificó las acusaciones de “patrañas”. La investigación incluyó entrevistas con otros 15 extrabajadores que coincidieron en señalar la existencia de una estructura jerárquica rígida y un clima de miedo constante bajo amenazas de despido.