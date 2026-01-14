Tras las versiones que indicaban un fuerte conflicto vecinal en Punta del Este, Sergio "Kun" Agüero rompió el silencio para desmentir un enfrentamiento con Carolina "Pampita" Ardohain durante los festejos de Año Nuevo.

Los rumores, difundidos inicialmente en el programa LAM, sostenían que el exfutbolista se había enfurecido por el uso prolongado de pirotecnia por parte del grupo de la modelo en un barrio privado. Según el relato del periodista Pepe Ochoa, Agüero habría intentado detener los estruendos sin éxito: “Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne”.

Publicidad

Sin embargo, trece días después del supuesto episodio, el deportista negó categóricamente esta versión en diálogo con Juan Etchegoyen. Al ser consultado sobre el altercado, Agüero manifestó con asombro: “No, nada que ver. Mirá si voy a pelearme con ella”. El ex Independiente aseguró desconocer el origen de la noticia al agregar: “Pero la verdad no sé de dónde sacaron eso”.

Aunque el Kun confirmó haber recibido obsequios por parte de sus vecinos, aclaró que el gesto no tuvo una intención de disculpa, sino que fue una atención cordial entre habitantes del mismo barrio.

Publicidad

Sobre este punto, el exfutbolista remarcó: “Es más, me regalaron un presente, o sea todo de diez, pero alguien habrá dicho que se quejaron los vecinos y la ligué yo”. De esta manera, el deportista buscó dar por finalizada la polémica y asegurar que la relación con Pampita y su entorno se mantiene en excelentes términos.