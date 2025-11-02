Cultura y Espectáculos > Impactante
Pampita contó que no vio futuro con Luis Miguel y por eso lo rechazó
POR REDACCIÓN
Carolina “Pampita” Ardohain es reconocida como una de las mujeres más admiradas y deseadas del país. Actualmente, se encuentra "enamorada y felizmente en pareja con Martín Pepa". Sin embargo, durante una de las últimas emisiones del programa que conduce por El Trece, la modelo recordó una de las propuestas más inesperadas que recibió en su etapa de soltería: una invitación del mismísimo Luis Miguel.
La historia salió a la luz cuando su amiga y panelista, Barbie Simons, decidió "mandarla al frente al aire". Barbie Simons lanzó entre risas: “Nunca le voy a perdonar a mi amiga Pampita que no le haya aceptado la invitación a salir a Luis Miguel”.
Simons continuó dando detalles del encuentro: “A vos te tiró una rosa, ¿te acordás? Te miró, te fichó y te tiró la rosa. Me acuerdo perfecto. Después te invitó a salir”. Pampita respondió al momento entre risas, bromeando que no se acordaba de nada, aunque admitió: “Soy muy fan de Luismi, estoy a punto de ir con la vincha que dice ‘Luismi’”.
Aunque el incidente fue revelado en el programa, la modelo ya había hablado previamente con el medio El Observador de Uruguay sobre la situación y el porqué de su decisión.
Pampita explicó que, si bien “tenía mucho levante”, ella es “muy romántica”. La modelo confesó que no quería "enamorar de alguien que no iba a tener algo serio" con ella.
Esta postura romántica fue la clave de su rechazo. La conductora concluyó su razonamiento indicando que, si una persona, como Luis Miguel u “otros famosos”, tenía fama de no buscar una relación seria, ella pensaba lo mismo: “no daba ni para tomar un café”.