La emoción de Alejandra Maglietti tras regresar a Bendita con su bebé en brazos
La noche del lunes en Bendita TV estuvo marcada por un momento de pura emoción. Tras una pausa por su reciente maternidad, Alejandra Maglietti regresó al panel del ciclo conducido por Beto Casella y lo hizo de la manera más tierna: con su hijo, el pequeño Manuel, en brazos.
La llegada de Manuel, que nació hace algunas semanas, fue celebrada en vivo por todo el equipo de Canal 9. Pero este lunes, la presentación oficial ante las cámaras fue aún más conmovedora. Apenas Maglietti se sentó en su lugar, sosteniendo a su bebé, no pudo contener las lágrimas de emoción.
“Es increíble, me emociona muchísimo volver y estar con él acá”, dijo la abogada y panelista con la voz entrecortada, mientras recibía el cariño de sus compañeros. Beto Casella, con su habitual tono cariñoso, le dio una cálida bienvenida a la flamante mamá y a "Manuelito", la nueva estrella del estudio.
