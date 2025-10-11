Departamentales > Comunicado
La Feria del Libro cambió hora de cierre y suspendió actividades por alerta de viento
POR REDACCIÓN
La Municipalidad de Rawson informó que, ante la alerta meteorológica vigente por fuertes vientos, se decidió reestructurar el cronograma de cierre de la 16ª Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes, emprendedores y artistas que participan del evento.
Comunicaron que todas las actividades previstas en la Plaza Centenario de Villa Krause quedaron suspendidas. Esto incluye el Paseo de Emprendedores, los stands de editoriales y los shows artísticos en el escenario principal, debido a las condiciones climáticas adversas.
Las actividades confirmadas continuarán desarrollándose en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Libertadores de América”, a partir de las 18:30 horas, según el siguiente programa:
Coro Homenaje a Mercedes Sosa.
Presentación del libro “El Camino del Encuentro”, de Nicolás Delcazo.
Presentación del libro “[RE]Generación trabajadora 2030”, de Federico Savizki.
Acto protocolar por el 112° Aniversario de la Fundación de Villa Krause.
Cierre a cargo de la Red Cultura en Movimiento, el Instituto Dalcaz y el Área de Cultura del Municipio.
Desde el municipio destacaron que las decisiones se tomaron priorizando la integridad del público y de los participantes, invitando a disfrutar de las propuestas culturales que sí se mantienen en pie dentro del espacio cerrado del Centro de Convenciones.