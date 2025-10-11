La Municipalidad de Rawson informó que, ante la alerta meteorológica vigente por fuertes vientos, se decidió reestructurar el cronograma de cierre de la 16ª Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, a fin de garantizar la seguridad de los asistentes, emprendedores y artistas que participan del evento.

Comunicaron que todas las actividades previstas en la Plaza Centenario de Villa Krause quedaron suspendidas. Esto incluye el Paseo de Emprendedores, los stands de editoriales y los shows artísticos en el escenario principal, debido a las condiciones climáticas adversas.

Las actividades confirmadas continuarán desarrollándose en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Libertadores de América”, a partir de las 18:30 horas, según el siguiente programa:

Coro Homenaje a Mercedes Sosa.

Presentación del libro “El Camino del Encuentro”, de Nicolás Delcazo.

Presentación del libro “[RE]Generación trabajadora 2030”, de Federico Savizki.

Acto protocolar por el 112° Aniversario de la Fundación de Villa Krause.

Cierre a cargo de la Red Cultura en Movimiento, el Instituto Dalcaz y el Área de Cultura del Municipio.

Desde el municipio destacaron que las decisiones se tomaron priorizando la integridad del público y de los participantes, invitando a disfrutar de las propuestas culturales que sí se mantienen en pie dentro del espacio cerrado del Centro de Convenciones.