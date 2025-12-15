La Fiesta de Destrezas Criollas de Rawson tendrá tres noches: música, gastronomía y folklore

La Municipalidad de Rawson presentó oficialmente la XXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore, que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, incorporando por primera vez una tercera jornada y ampliando la propuesta tradicional del festival. El anuncio se llevó a cabo en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, con la presencia del intendente Carlos Munisaga, autoridades provinciales, representantes de instituciones gauchas, funcionarios municipales, concejales y referentes del ámbito cultural.

El festival, también conocido como la Fiesta del Médano de Oro, se consolida como uno de los encuentros más importantes del calendario cultural sanjuanino y nacional, integrando jineteadas, destrezas criollas, espectáculos musicales, gastronomía regional y propuestas pensadas para toda la familia. Esta nueva edición marca un crecimiento significativo en la historia del evento, que durante años se desarrolló en dos noches, y que ahora suma una tercera jornada para responder a la creciente convocatoria del público y al interés por ampliar las actividades.

Rawson presentó la 25ª edición de la Fiesta de la Doma con novedades y preventa. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

Durante el acto de lanzamiento, el compositor y artista local Diego Villegas interpretó la cueca “Al Médano de Oro”, elegida como tema oficial del festival. Además, recibió una Declaración de Interés del Concejo Deliberante de Rawson por esta obra, entregada por el intendente Munisaga y autoridades municipales.

En su discurso, Munisaga destacó la magnitud del evento y el trabajo articulado que permite su realización. Señaló que la fiesta “pone al gauchaje sanjuanino en un lugar de jerarquía dentro del calendario nacional” y que el crecimiento sostenido de las últimas ediciones motivó la decisión de extender la celebración a tres días. Explicó que el predio del Médano de Oro, con 17 hectáreas, permite sumar propuestas gastronómicas, artísticas y recreativas sin perder su esencia tradicionalista. También anunció que el municipio avanza en acuerdos con festivales de referencia nacional, como Jesús María y Colonia Caroya, para jerarquizar la competencia de destrezas criollas y proyectar el festival como uno de los más importantes del país en su rubro.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino, subrayó que las fiestas populares son un componente esencial de la identidad comunitaria y resaltó la decisión del municipio de fortalecer un evento que aporta desarrollo cultural, turístico y económico. Señaló que el corazón del festival seguirá siendo el campo de jineteadas, pero con una propuesta ampliada que busca atraer nuevos públicos y enriquecer la experiencia. En esta edición, el 90% de la grilla artística estará integrada por artistas locales, reafirmando el acompañamiento a la cultura rawsina. También anunció la creación de la Copa de Campeones, un certamen especial que reunirá a jinetes destacados del país junto a representantes sanjuaninos.

No faltó el asado previo. FOTO: Sergio Leiva//DIARIO HUARPE

El festival incorporará nuevos espacios temáticos. Entre ellos se encuentra el Espacio Gauchitos/as, destinado a las infancias, con propuestas lúdicas y educativas vinculadas a la tradición; el Sunset Gaucho, un espacio de encuentro al atardecer que integrará música e identidad; y el Paseo Artesanal “Hecho en Rawson”, que reunirá a artesanos y productores locales para promover la economía regional. Además, se ampliará el patio gastronómico, que contará con una peña permanente y un “after gaucho”, pensado para extender el disfrute del público una vez finalizada la actividad en el campo de jineteadas.

El interventor de la Federación Gaucha Sanjuanina, Iván López, valoró el acompañamiento del municipio y confirmó que la Federación trabajará activamente en la organización del campeonato, las destrezas, el desfile y las actividades de campo, reforzando el carácter nacional del festival y su importancia como punto de encuentro para el gauchaje sanjuanino.

Como parte de la organización, la Municipalidad informó que las inscripciones para emprendedores gastronómicos y artesanales que deseen participar del evento estarán disponibles en los próximos días a través del sitio web oficial. También se anunció que la preventa de entradas se realizará mediante Lito, el asistente virtual por WhatsApp, con un valor de $5.000 para cualquiera de las tres noches, mientras que durante el festival el precio será de $8.000, sin incluir el costo de estacionamiento.

Con una propuesta renovada, más sectores, una fuerte presencia de artistas locales y la ampliación de su programación, Rawson se prepara para vivir una edición histórica de la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore, consolidando su crecimiento y proyectando al Médano de Oro como un referente nacional en las celebraciones gauchas.