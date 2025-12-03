Un violento asalto se registró en la noche del martes en Ugarteche, Luján de Cuyo en provincia de Mendoza, donde un conductor fue baleado tras caer en una emboscada a la vera de la ruta 40. La víctima se detuvo para auxiliar a una mujer que simulaba estar tendida en el suelo, cuando dos delincuentes salieron de su escondite, lo amenazaron con armas de fuego e intentaron robarle el vehículo.

El ataque ocurrió alrededor de las 21.30, según informaron fuentes policiales a MDZ. Al llegar al cruce de las rutas 40 y 15, los efectivos encontraron al conductor de un Chevrolet Corsa gravemente herido con tres disparos en el cuerpo. Antes de ser trasladado por una ambulancia del SEC al Hospital Central, el hombre relató que viajaba acompañado y se detuvo por la supuesta emergencia de la mujer, sin imaginar que se trataba de una maniobra delictiva.

Ante la resistencia de la víctima, uno de los asaltantes abrió fuego y escapó junto a su cómplice. El acompañante del conductor resultó ileso y fue asistido en el lugar. En el hospital, el herido quedó internado y, según los primeros reportes médicos, permanecería fuera de peligro.

Durante las primeras pericias, personal de Investigaciones determinó que los autores serían dos hermanos con domicilio en la villa de Ugarteche, conocidos por múltiples hechos delictivos y frecuentes detenciones que no logran mantenerlos fuera de las calles. Las tareas policiales se extendieron hasta la madrugada mientras el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, Daniel Sánchez Giol, avanzaba en la identificación y búsqueda de los sospechosos.