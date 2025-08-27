La historia de Kobe Bryant llega al cine: así será la película sobre su histórico Draft

Warner Bros. ha captado la atención del mundo del cine y del deporte con el anuncio de una película biográfica dedicada a la leyenda del baloncesto Kobe Bryant. El proyecto, titulado With the 8th Pick, ya cuenta con un guion finalizado, escrito por Alex Sohn y Gavin Johannsen, y se ha convertido en una de las noticias más comentadas desde que la revista Vanity Fair la dio a conocer el 25 de agosto de 2025.

El largometraje se enfocará en el trascendental Draft de la NBA de 1996, un punto de inflexión en la carrera del atleta. Adoptando un estilo similar al de filmes como La Red Social o Moneyball, la película incorporará elementos de suspenso al explorar la historia. La trama, según Vanity Fair, se centrará en la figura de John Calipari, entonces entrenador de los New Jersey Nets, y su interés en seleccionar a Bryant, lo que añadió una capa de tensión a este recordado episodio de la liga.

El relato promete explorar las negociaciones detrás del proceso de selección y la relevancia de la octava elección que, finalmente, lo llevó a jugar toda su carrera con Los Angeles Lakers. La película también ofrecerá una mirada a los orígenes del jugador, quien se formó profesionalmente en Italia durante la carrera de su padre, una experiencia que influyó en su estilo de juego y mentalidad competitiva desde sus inicios en la NBA, a la edad de 17 años.

A lo largo de sus 20 años en la liga, Kobe Bryant se consolidó como uno de los jugadores más emblemáticos de su generación, ganando cinco campeonatos con los Lakers. Su despedida del baloncesto, cerca de los 38 años, fue con un partido en el que anotó 60 puntos. Además de su legado en las canchas, el deportista también dejó su huella en el cine: en 2018 ganó un premio Óscar junto al director Glen Keane por su cortometraje Dear Basketball, una animación basada en las cartas con las que anunció su retiro.

Aunque aún no se ha designado un director para el proyecto, la producción avanza con solidez, manteniendo altas las expectativas entre los aficionados. El filme se perfila como un homenaje a los orígenes y al legado de Bryant, una figura que sigue inspirando y que ahora, con el respaldo de Warner Bros., promete llevar su historia a la pantalla grande para que nuevas audiencias conozcan la trayectoria de esta leyenda universal.