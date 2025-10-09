La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió rechazar el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas únicas papel (BUP), luego de la renuncia de José Luis Espert y otros candidatos de La Libertad Avanza. Según el fallo, realizar el proceso sería “material, temporal y jurídicamente inviable” y podría comprometer la realización misma del acto electoral del 26 de octubre.

El fallo fue firmado por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Hilda Kogan, y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

El conflicto se inició tras la renuncia de Espert y de otros dos candidatos a diputados nacionales, Lucía Elizabeth Benardoni y María Gabriela Gobea, y la solicitud de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas para reflejar el nuevo orden de la lista, con Karen Reichardt como cabeza.

La Junta Electoral evaluó los informes técnicos del Ministerio del Interior y del Correo Oficial de la República Argentina, y destacó que la reimpresión de boletas generaría riesgos logísticos y económicos. Según el Ministerio, el costo estimado alcanzaba los $12.169.655.000 y demoraría al menos nueve días para completar la impresión y distribución, tiempo insuficiente para garantizar la llegada de los ejemplares a las 38.760 mesas del distrito.

Además, otras fuerzas políticas se opusieron a la reimpresión. La apoderada de Unión Federal, Margarita Lavié, señaló que la medida afectaría el principio de ahorro y eficiencia de la BUP. Desde Potencia, María Gabriela Hernández recordó que el Código Electoral no contempla reimpresiones por renuncia de candidatos, y Gabriel Santiago Cúneo, de Nuevo Buenos Aires, recordó un antecedente similar en 2015.

El fallo final establece que las boletas ya impresas mantendrán plena validez y vigencia como instrumento de votación oficial y deberán ser utilizadas en el acto electoral del 26 de octubre. De esta manera, los votantes bonaerenses encontrarán en el cuarto oscuro las boletas de La Libertad Avanza con la imagen de José Luis Espert y la nueva cabeza de lista, Karen Reichardt.