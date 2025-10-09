Katia "La Tana" Fenocchio, ex participante de Gran Hermano, está viviendo su momento de fama, pero su camino hasta el reality show de Telefe estuvo marcado por una larga lista de trabajos, algunos de ellos inesperados. En una entrevista, la figura mediática se abrió por completo y confesó cuál fue la labor más insólita y audaz que realizó antes de su salto a la televisión.

En una charla con Nico Peralta para la revista Pronto, la mediática recordó su origen humilde y su espíritu emprendedor. "Mi viejo siempre fue volquetero, manejaba camión de volquete y fue fletero. Actualmente no está laburando", arrancó, describiendo a su familia como de "clase laburante. Re laburante, sí".

La joven contó que su madre, tras separarse, "empezó a laburar en una mueblería, luego de limpieza de casas y ahora está cuidando a gente mayor". Con ese mismo espíritu de esfuerzo, ella empezó a trabajar desde muy chica. "Ya de chiquitita yo también vendía de todo: mi papá me traía cosas que encontraba en el volquete y yo, a los siete años, me ponía un mantel en la calle y me ponía a vender todo. Ya de chiquita era emprendedora", relató.

Al ser consultada sobre su primer trabajo remunerado, recordó: "Me acuerdo de que fue cuando laburaba de bailarina en un boliche, que estuve un año y medio trabajando y con mi primer sueldo me compré una tele. Ya vivía sola en ese momento".

Sin embargo, la ex "hermanita" también reveló su faceta de rebeldía ante las normas laborales. "Nunca trabajé en blanco: a mí nunca me gustó trabajar bajo patrón y siempre laburé en negro. Eso fue hasta que entré a GH, que me dijeron: ‘Bueno, te tenés que hacer monotributista, querida’", confesó con humor.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Detalló la diversidad de sus empleos: "Siempre fui muy rebelde con esas cosas. Laburé de delivery, atendiendo negocios, fui mesera, bailarina y también fui stripper. Tuve muchas facetas, y hasta laburé de extra en la televisión".

La Tana fue más allá y develó el misterio sobre dónde se desempeñó como stripper. "En un boliche swinger", soltó sin tapujos. Explicó que "Me desnudaba completamente porque el boliche era así y se prestaba para eso también".

A pesar de la audacia del trabajo, la mediática aseguró que todo se desarrollaba en un ambiente profesional y estético. "Pero era todo muy hermoso, eran todos shows muy eróticos, muy lindos y profesionales", concluyó, dejando en claro que su experiencia laboral fue tan diversa como su personalidad.