La victima fatal del choque en Ruta 40 es un verdulero que vendía en la banquina

Según el detallado testimonio de un testigo presencial, la víctima fatal del siniestro vial ocurrido este viernes a las 9:27 en el cruce de la Ruta 40 y calle 9 era un verdulero que trabajaba en la banquina de esa esquina. La dinámica del impacto lo habría alcanzado mientras realizaba su actividad habitual.

De acuerdo con el relato, una camioneta Kangoo "venía a gran velocidad" por la Ruta 40. En el cruce, donde el semáforo estaba en rojo, impactó violentamente contra un Fiat Palio negro que se encontraba detenido esperando el cambio de luz.

El testigo señaló que, tras el choque, el verdulero que "siempre estaba acá de rutina vendiendo verduras, semitas" en la banquina, fue alcanzado por la escena del accidente. El hombre "ya estaba tirado en el suelo" y, según la descripción, había fallecido. Esto sitúa al trabajador informal como la víctima mortal del siniestro, aparentemente como consecuencia del impacto o de la descontrolada secuencia que le siguió.

El incidente en cadena y la falta de confirmación oficial

El mismo testigo describió que "casi se produce una cadena" al rozarse también una camioneta de una empresa, la cual sufrió daños en su paragolpes pero pudo alejarse. La información sobre la participación de un tercer vehículo, previamente mencionado como un Toyota Hilux no fue corroborada en este nuevo relato.

El accidente no solo interrumpió el tránsito, sino que terminó abruptamente con la rutina diaria de un trabajador que, según los testigos, era un rostro conocido en la esquina.