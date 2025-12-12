La irrupción de la inteligencia artificial cambió la forma en que los jóvenes piensan su futuro profesional, y las palabras de los líderes tecnológicos cobran un peso decisivo. En ese contexto, Jeff Bezos afirmó que existe un único tipo de trabajo que ninguna máquina podrá reemplazar: la invención. Según el empresario, la capacidad de crear algo nuevo, inesperado y útil es un rasgo exclusivamente humano que ni los modelos más avanzados pueden replicar.

Bezos reveló que, incluso en las entrevistas laborales, evita revisar el currículum del candidato y se enfoca en una pregunta clave: “¿Podés decirme algo que hayas inventado?”. Para él, esa respuesta define la creatividad y la capacidad de resolver problemas desde cero, habilidades que marcarán el rumbo del mercado laboral en los próximos años.

Publicidad

Si bien la invención será el núcleo del trabajo humano, el fundador de Amazon destacó que áreas como ciencia de datos, ingeniería en robótica, ciberseguridad y marketing digital crecerán de manera acelerada, impulsadas por la combinación entre conocimiento técnico y pensamiento creativo. Señaló que la inteligencia artificial no eliminará empleos, pero obligará a una profunda transformación y a la adopción de perfiles híbridos capaces de unir lógica, sensibilidad y originalidad.

El empresario recordó una experiencia de su adolescencia, cuando debió reparar junto a su abuelo una topadora sin repuestos y debieron inventar piezas y mecanismos improvisados. Asegura que ese aprendizaje marcó su espíritu innovador y es el tipo de actitud que demandará el futuro. “Los que me preocupan son los adolescentes en un garaje”, afirmó, en referencia a los creadores que, con pocos recursos y mucha imaginación, pueden cambiar el mundo.