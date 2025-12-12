El sistema de movilidad RedTulum ha dado un gran salto en la provincia de San Juan, al integrar sus recorridos, paradas y horarios dentro de la plataforma Google Maps, una iniciativa promovida junto al Ministerio de Gobierno. Esta funcionalidad está diseñada para facilitar la planificación integral de los viajes, cubriendo tanto el área del gran San Juan y sus alrededores como los departamentos más alejados. La integración ofrece información precisa, actualizada y accesible para los pasajeros.

Google Maps ofrece múltiples funcionalidades para optimizar la experiencia del pasajero:

Planificación avanzada: Los usuarios pueden planificar viajes con antelación especificando la hora de salida o de llegada para visualizar los horarios disponibles.

Indicaciones completas: La plataforma brinda indicaciones paso a paso, abarcando desde la caminata inicial hasta el destino final. Combina diversas líneas de colectivo para sugerir la mejor ruta de viaje, permitiendo al usuario elegir opciones con menos transbordos o menor distancia a pie.

Navegación asistida: La función Live View es clave, ya que superpone flechas y direcciones directamente en la pantalla del teléfono celular para guiar al usuario en tiempo real.

Además de la planificación, la nueva funcionalidad de RedTulum dentro de Google Maps mejora la previsibilidad de los traslados al notificar demoras, interrupciones o desvíos del servicio. Los usuarios acceden a información sobre el arribo de las unidades y a horarios planificados y actualizados.

Publicidad

Flexibilidad y acceso global

La integración también se enfoca en la comodidad y la personalización. Los usuarios pueden consultar los recorridos de cada línea a partir de la parada seleccionada y visualizar toda la información del transporte público directamente en el mapa sin necesidad de usar otras aplicaciones.

El sistema permite la descarga de mapas para uso sin conexión a internet, lo cual es de gran utilidad en zonas de baja cobertura o para reducir el consumo de datos móviles.

Publicidad

Además, el sistema ofrece opciones personalizadas para el usuario, detallando aspectos como la accesibilidad o las condiciones a bordo, permitiendo elegir la alternativa más adecuada a sus necesidades.