María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Nobel de la Paz, logró salir de Venezuela a través de una operación clandestina que involucró disfraces, una travesía marítima nocturna de 13 horas y la participación de una veintena de personas. El encargado del operativo, el estadounidense Bryan Stern, reveló a CBS News que la dirigente se embarcó en plena noche, disfrazada y con peluca, en medio de un fuerte oleaje y con muy poca visibilidad.

Stern, veterano de las fuerzas especiales y director de Grey Bull Rescue Foundation, describió la misión como “peligrosa y aterradora”. Explicó que las olas altas ayudaron a interferir radares, aunque hicieron el viaje extremadamente duro. Según su relato, las embarcaciones viajaron sin luces y todos llegaron empapados y exhaustos, incluida Machado, que según dijo “estaba muy feliz, excitada y cansada”.

Machado vivía en la clandestinidad desde hacía once meses por temor a represalias del gobierno de Nicolás Maduro. La operación (planeada apenas cuatro días antes) consistió en sacarla de su escondite en Caracas, trasladarla hasta un punto de encuentro en el mar y luego acompañarla en lancha hasta un destino no revelado, desde donde tomó un avión rumbo a Noruega.

The Wall Street Journal confirmó que la dirigente se disfrazó para abandonar su refugio. Stern evitó dar detalles sobre la logística en tierra, aunque afirmó que la misión fue financiada por donantes privados y que el gobierno estadounidense “no puso un centavo”. Sostuvo, sin embargo, que hubo una coordinación “no oficial” con el ejército norteamericano para evitar incidentes.

Machado declaró que contó con apoyo de Estados Unidos para abandonar Venezuela y aseguró que piensa regresar al país, sin precisar cómo ni cuándo. Stern descartó que su organización participe en un eventual retorno: “Nos dedicamos a sacar personas, no a reintroducirlas”, expresó, aunque la calificó de “inspiradora”.