La Justicia del estado de Oklahoma acusó de homicidio en primer grado a Darci Lambert, de 24 años, y Jorden McGuire, de 34, luego de que su hija de dos años muriera brutalmente atacada por el pitbull de la familia. La tragedia ocurrió el 18 de noviembre, cuando la policía encontró el cuerpo de la pequeña Locklynn Rose McGuire sin signos vitales y con múltiples mordidas y “heridas horribles” provocadas por el animal, según informó la fiscalía local.

Al ingresar al domicilio, los agentes hallaron cuatro perros (tres de ellos en estado de desnutrición) además de otros animales, que fueron retirados por el área de Bienestar Animal de Oklahoma City. La investigación reveló que la niña ya había sufrido un ataque previo el 6 de noviembre, que le provocó la pérdida parcial de una oreja y requirió cirugía plástica en el Hospital Infantil de la Universidad de Oklahoma.

Según la acusación, los padres “fallaron maliciosamente en proteger a su hija” pese a conocer el riesgo que representaba el perro y la dejaron sola durante un prolongado lapso en la habitación donde fue encontrada muerta. La fiscal de distrito, Vicki Zemp Behenna, calificó el caso como “indescriptiblemente trágico” y denunció la “total indiferencia” de la pareja frente al bienestar de la menor.

El hecho generó conmoción en la comunidad, donde se organizó una campaña para cubrir los gastos del funeral. Familiares y allegados describieron a Locklynn como una niña “curiosa, gentil y llena de alegría”, y lamentaron una muerte “inesperada y desgarradora”.

La fiscalía confirmó que Lambert y McGuire enfrentan cargos por homicidio en primer grado y dos cargos adicionales por crueldad animal. De ser hallados culpables, podrían recibir cadena perpetua. Ambos permanecen detenidos con una fianza de un millón de dólares, mientras los investigadores analizan los antecedentes del hogar y el estado de los animales involucrados.