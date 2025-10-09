El reality de Telefe, La Voz Argentina, está en su etapa decisiva y ha confirmado los impresionantes premios que se llevarán los finalistas. El gran ganador no solo obtendrá el título de la mejor voz del país, sino una verdadera fortuna que incluye una millonaria suma de dinero, un contrato discográfico con Universal y un vehículo de alta gama 0 km que ha dejado a todos con la boca abierta.

Durante una de las últimas galas, el conductor Nico Occhiato fue el encargado de develar el codiciado misterio que mantenía a los fanáticos especulando. "El ganador no solo se va a llevar el Tera, además se va a llevar 70 millones de pesos y un contrato con Universal para sacar su música", anunció, desatando la euforia en el estudio y confirmando la magnitud de esta edición.

El vehículo que integra el botín es el codiciado Volkswagen Tera 0 km, un SUV de alta gama de la prestigiosa marca alemana. Este modelo de lujo combina diseño y tecnología de punta, consolidándose como uno de los vehículos más deseados del mercado.

Para poner en perspectiva el tamaño del premio, el valor del Tera oscila entre los $30.738.950 y los $39.112.950, según los precios oficiales de septiembre de 2025. Un verdadero lujo sobre ruedas que refuerza la magnitud del reality y la competencia por el primer puesto.

El ganador de esta edición no solo se asegurará la fama inmediata, sino también una billetera más que abultada y la posibilidad real de lanzar una carrera musical de la mano de una discográfica de peso internacional.

Occhiato también detalló cómo se repartirán los premios entre los demás finalistas, un gesto que sorprendió gratamente. La producción decidió que el beneficio sea para los cuatro concursantes que lleguen a la etapa final.

"El segundo puesto se lleva 30 millones de pesos, el tercero se lleva 15 millones y el cuarto se lleva 5 millones", explicó el conductor, dejando en claro que todos los finalistas saldrán beneficiados con sumas considerables de dinero, independientemente del primer puesto.