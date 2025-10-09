La "novela interminable" conocida como Wandagate volvió a encender el ecosistema del espectáculo argentino. El protagonismo se centró nuevamente en la China Suárez tras su regreso a Turquía junto a Mauro Icardi, luego de pasar unos días en España. Las últimas fotos publicadas por la actriz generaron inevitables comparaciones por parte del público y los usuarios con Wanda Nara.

Todo el revuelo comenzó durante el viaje de vuelta a Estambul. La pareja compartió en sus redes una serie de imágenes a bordo de un avión privado, mostrando el lujo que comparten. Las postales incluyeron fotos con la aeronave de fondo y una selección cuidada del interior del jet, que cuenta con asientos de cuero, ventanales amplios y detalles de primera línea.

El delantero del Galatasaray acompañó la postal romántica con un mensaje: “Te elijo con la tranquilidad de que también te elegiría mañana”. Sin embargo, el despliegue afectivo no fue lo que captó la atención.

Rápidamente, el foco se trasladó a un "déjà vu" visual. Para muchos usuarios, las imágenes remitieron directamente a las producciones habituales de Wanda Nara, especialmente las que realizaba durante sus años junto a su expareja. Las tomas sobre la pista, los looks coordinados, el tipo de posteo y la producción cuidada trajeron viejos recuerdos a las redes.

Las reacciones fueron inmediatas. Entre los comentarios irónicos y las comparaciones, los usuarios expresaron: “Las fotos en el avión como con Wanda”; “Al fin sos Wanda, ¿no?”; “¿Hasta las poses le va intentar copiar?”; “Seguro en su cabeza piensa que ya es Wanda”; y “Quería la vida de Wanda”. Otros comentarios incluían “Ella solo quería mostrar el avión privado”, “Dios, qué pesada” y “Robado se va, lo que robado viene”.

Para el regreso a su hogar, la China Suárez eligió la "comodidad total", luciendo un conjunto deportivo negro de una reconocida marca internacional. El outfit consistió en un buzo oversized con el logo en strass, pantalón jogging a tono, zapatillas blancas clásicas y un bolso verde militar como accesorio estrella. Por su parte, Icardi vistió una remera básica blanca, pantalón cargo verde militar y zapatillas blancas, complementando su outfit con una gorra negra y un reloj de lujo.

Esta no es la primera vez que la actriz es criticada por coincidencias con la empresaria. Tan solo semanas atrás se filtró que la China está por lanzar su propia línea de maquillaje, un emprendimiento asociado a las iniciativas que le dieron fama a la mediática.