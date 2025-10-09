"Esto es como un volver a vivir". Esas fueron las primeras palabras de Thiago Medina al salir del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras una dura internación de 28 días. El exconcursante y figura pública enfatizó que su mayor motivación durante este proceso fue su familia.

"Lo que más quiero en este momento es estar con mis hijas, ver a mis bebés y abrazarlas", manifestó emocionado. Medina insistió en que su deseo de recuperarse rápido se debía a que quería volver a casa para estar con ellas.

La recuperación de Thiago fue descrita como "casi milagrosa". El joven estuvo en estado grave, permaneciendo en coma por más de una semana. Fue intervenido varias veces y se encontró "al borde de la muerte". Sin embargo, pudo salir adelante gracias a la ayuda de los médicos y la "buena energía" que le enviaron cientos de personas.

Antes de retirarse del centro médico, agradeció a todos aquellos que lo tuvieron presente en sus oraciones, apoyándolo y siguiéndolo durante este proceso "tan duro".

Respecto a su futuro, el alta no significa el fin del tratamiento. Actualmente, Thiago debe seguir trabajando en su recuperación y cumplirá con un período de internación domiciliaria.

A pesar de las circunstancias, ya tiene planes firmes. Una vez que termine de recuperarse, aseguró: "Quiero estudiar arquitectura". Por otro lado, la experiencia lo llevó a tomar una decisión rotunda sobre su pasado: admitió que nunca más piensa acercarse a una moto.