Nicolás Maduro enfrentará a la justicia federal de Estados Unidos tras haber sido capturado por el Ejército norteamericano durante la madrugada de este sábado. El dictador venezolano es acusado de liderar el denominado “Cartel de los Soles”, una organización criminal que fue incluida por el gobierno estadounidense en la lista de grupos narcoterroristas.

Entre los cargos que pesan sobre Maduro figuran conspiración para el narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el objetivo de utilizar el narcotráfico como herramienta política.

Publicidad

Según informó el senador republicano Mike Lee, tras una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el mandatario venezolano fue detenido y será sometido a un juicio penal en territorio estadounidense. De acuerdo con Lee, Rubio también indicó que, luego de la captura, no están previstas nuevas acciones militares en Venezuela.

Desde hace meses, funcionarios estadounidenses habían calificado a Maduro como “fugitivo de la justicia norteamericana” y “narcoterrorista”. En ese sentido, Rubio sostuvo que el líder chavista no era “ni un presidente legítimo ni un jefe de Estado”, y recordó que un gran jurado del estado de Nueva York lo imputó por delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

Publicidad

“Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista narco, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York”, afirmó Rubio en una conferencia de prensa. Además, señaló que el aparato estatal venezolano “no es un gobierno ni un régimen político”, sino “una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional”.

En el marco de la presión internacional contra el régimen venezolano, Estados Unidos había duplicado el pasado 7 de agosto la recompensa por información que permitiera la captura o condena de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.

Publicidad

A fines del año pasado, Rubio volvió a referirse al gobierno venezolano y afirmó: “Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, reafirmando la postura de Washington frente al núcleo de poder que rodea a Maduro.