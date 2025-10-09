Yanina Latorre visitó este miércoles 8 de octubre el ciclo Otro día perdido (América/Eltrece), conducido por Mario Pergolini. Durante una charla distendida y con mucho humor, la panelista de espectáculos confesó un aspecto de su vida que contrasta con su imagen habitual: su amor incondicional y llevado al extremo por la Navidad.

La panelista, quien ambienta su casa para la fecha, relató que en cada rincón de su hogar el decorado y los utensilios remiten al espíritu navideño. Latorre detalló su nivel de fanatismo hasta en los objetos más cotidianos: "El papel higiénico de Papá Noel y tengo repasadores de Papá Noel". También afirmó tener el altillo "seccionado con decoración" y usar vajilla temática, la cual incluye platos, copas y cuchillos para untar.

Incluso, su devoción va acompañada de tecnología: Latorre mencionó que dispone de figuras navideñas parlantes, especificando que tiene un par de Papá Noeles que "cuando entrás a casa cantan 'jingle bells'".

Yanina compartió que es ella quien dirige el armado del árbol y que tiene el hábito de fotografiarse con la estrella navideña, aunque lo asuma con cierta autocrítica: “El día que armo el árbol, me saco la foto con la estrella. Sí, soy una pelotuda”.

Consultada sobre las costumbres familiares, Latorre recordó que sus hijos dejaron de creer en Papá Noel al descubrir que era Diego, porque "le salían los pelos abajo del disfraz". Además, confesó que parte de la decoración queda en la casa durante semanas, ya que suelen irse de vacaciones el 27 de diciembre, y al regresar en febrero "hay Papá Noeles desvencijados", lo que le da "medio depresión".

Este fanatismo por la decoración se extiende a Halloween. No obstante, la panelista prefiere dar una imagen de sí misma "para afuera" de "borracha".

En otro momento de la entrevista, Latorre abordó un concepto que ella misma acuñó: "Yo combato el conchasequismo mental". Explicó que este término se refiere a una postura rígida, prolija y convencional que caracterizó gran parte de su pasado. Ella se describió a sí misma como "la que iba a Punta del Este, la que tomaba el té con cupcakes, la que hacía todo como había que hacer, la que se recibió... Todo prolijito". Señaló que esa etapa incluyó ir al colegio de monjas, rezar el rosario los domingos y dar clases de catequesis, y que el éxito actual de sus hijos (Lola abogada y Dieguito por recibirse de abogado) es parte de esa "cosa de concha seca al ‘dope’".

Finalmente, sobre la dinámica de los regalos con Diego Latorre, Yanina afirmó con humor: “El regalo me lo tiene que hacer Diego carísimo, carísimo. Que no me ofendo”.