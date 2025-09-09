Un hombre identificado como Oscar Maximiliano Silva, de 32 años, fue arrestado por la Policía de San Juan después de que su expareja lo denunciara por agresiones físicas. La detención, que se realizó en las primeras horas del 7 de septiembre pasado, se produjo mientras los efectivos de la Comisaría 38ª realizaban recorridas de prevención en el barrio Sierras de Marquesado, en el departamento Rivadavia.

El hecho se desencadenó a raíz de la denuncia formulada por la señora Débora Yohana Ceballos, domiciliada en el mismo barrio, quien acusó a su expareja, Silva, de haberla agredido físicamente. La situación se agravó, porque el acusado ya tenía una prohibición de acercamiento a la víctima, una medida judicial que Silva violó.

Tras la denuncia, la Justicia emitió una orden de búsqueda y captura contra el sujeto. Los agentes de la Comisaría 38ª que patrullaban el área detuvieron a un hombre por una falta contravencional y fue trasladado a la Comisaría 38ª, donde quedó a disposición del Juzgado de Faltas de Tercera Nominación.

Sin embargo, al solicitar sus antecedentes, se descubrió que el detenido estaba vinculado a una investigación de la UFI Cavig (Unidad Fiscal de Investigaciones de Causas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos contra la Integridad Sexual) por haber golpeado a su ex pareja. Ante esta revelación, la dependencia policial informó de inmediato a la Fiscalía, que, con el objetivo de resguardar a la víctima y garantizar el cumplimiento de la ley, tramitó ante el juez de Garantías una nueva orden de detención contra el individuo.

Finalmente, Silva quedó detenido por el delito de lesiones y se puso a disposición de la Justicia.