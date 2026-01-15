Alquilar una vivienda se convirtió en un verdadero calvario para las familias numerosas en San Juan. Grupos familiares de cinco integrantes o más enfrentan un escenario adverso: hay cada vez más demanda y muy poca oferta de casas amplias, mientras que los propietarios priorizan unidades pequeñas y departamentos.

Así lo confirmó a DIARIO HUARPE el presidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios, Esteban Costela, quien explicó que la problemática no es nueva, pero se profundiza con el paso del tiempo.

“Sí es cierto que hay familias tipo de cuatro o cinco personas que buscan ese tipo de casa y no hay. No quiere decir que no exista, pero hay muy poca. La mayoría están ocupadas”, señaló. “Hay mucha demanda y poca oferta”, remarcó.

Los principales inconvenientes para familias grandes

Costela explicó que el problema estructural está en el tipo de viviendas que se construyen desde hace años. “Siempre se han construido más departamentos de uno y dos dormitorios. Las casas que hay son, en su mayoría, las que construye el IPV en barrios”, detalló. “Esas viviendas están ocupadas por los mismos propietarios y muy pocas salen al alquiler”, agregó.

Esto deja a las familias grandes con opciones casi nulas. “Es un peregrinar para los pobres inquilinos con familia tipo para arriba”, sostuvo.

La situación se agrava cuando intentan alquilar departamentos más chicos. “Cuando van a alquilar y dicen que son cinco personas, normalmente los propietarios no quieren”, contó Costela. “Es un uso excesivo de las instalaciones: no dan abasto los termotanques, el agua, se rompen las cosas”, explicó.

Ante esto, muchas familias terminan resignándose. “Algunos se mudan a espacios más chicos porque no les queda otra, siguen buscando hasta encontrar una casa o un departamento de tres dormitorios”, señalando que cada quien se aregla como puede.

Según Costela, la demanda de familias numerosas se mantiene estable, pero para el presidente la situación parece cambiar. “Hoy el diagrama familiar cambió. Cada vez hay menos familias grandes”, explicó. “La mayoría son parejas con uno o dos hijos. Yo diría que esta demanda se mantiene o incluso tiende a bajar”, opinó.

El crédito hipotecario, la salida

Ante este panorama, la compra aparece como la alternativa más viable. “Desde el segundo trimestre de 2024 hasta mediados de 2025 fue muy bueno lo que pasó con los créditos hipotecarios. Se vendió muchísimo inmueble gracias a los créditos”, afirmó.

Según explicó, muchas familias con trabajo formal lograron acceder. “Cuando trabajan los dos, hombre y mujer, juntando sueldos podían aplicar a un crédito”, detalló.

Costela fue contundente en su posición: “El crédito hipotecario es la solución. No existe un país desarrollado donde se compren casas en efectivo”, aseguró. “En todos lados se compra por banco, no con plata en una mochila”, ironizó.

Además, explicó el efecto en cadena: “El crédito soluciona la venta y también el alquiler. El que compra deja de alquilar y esa casa queda disponible para otro”, detalló.

Por otro lado, Costela fue claro respecto a las compras de terrenos o casas:“La gente prefiere comprar una casa y pagar una cuota similar al alquiler, pero quedarse con algo propio”. En contraparte, explicó que la venta de terrenos también se frenó. “No hay crédito para construcción y el costo es alto”, explicó. “Hay mucha oferta de terrenos y poca demanda”, afirmó.