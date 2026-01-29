Publicidad
Alerta amarilla por tormentas y granizo en seis departamentos

La Dirección de Protección Civil emitió un alerta amarilla para la precordillera de seis departamentos. Se prevén tormentas fuertes, con posible granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas de hasta 90 km/h. Se recomienda extremar precauciones.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda serán afectados por tormentas, algunas severas, desde la tarde. FOTO: Gentileza

 La Dirección de Protección Civil emitió esta mañana la Alerta Meteorológica N° 06/26, advirtiendo sobre la ocurrencia de tormentas fuertes, algunas localmente severas, para la tarde y noche de este jueves.

El área de afectación comprende la precordillera de los departamentos Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.

Características del evento

Según el reporte oficial, los fenómenos pronosticados pueden estar acompañados de:

  •     Granizo ocasional.
  •     Intensa actividad eléctrica.
  •     Precipitación abundante en cortos períodos.
  •     Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, los cuales podrían ser superados de manera puntual.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante este escenario, las autoridades refuerzan las siguientes recomendaciones a la población:

  •     En el hogar: Revisar y asegurar techos, canaletas y desagües. Retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua o el viento. Desconectar artefactos eléctricos. Tener preparado un kit familiar de emergencia (botiquín, linterna, radio, documentos, agua y alimentos no perecederos).
  •     En la vía pública: Evitar transitar por calles inundadas o anegadas. No obstruir bocas de tormenta o acequias. Buscar resguardo inmediato.
  •     Si se conduce: Circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad considerablemente y aumentar la distancia con otros vehículos. Ante la caída de granizo, mantener la calma, no frenar bruscamente, reducir la marcha y continuar con precaución hasta salir de la zona afectada.
  •     Post-tormenta: Verificar el estado de la vivienda, especialmente techos y ventanas. Beber sólo agua segura (hervida o embotellada). Lavarse las manos con frecuencia. Reportar daños graves a las autoridades.

Números de contacto para emergencias:

  •     Protección Civil: 103
  •     Policía: 911

La Dirección de Protección Civil insta a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones y evitar la circulación innecesaria durante el desarrollo de las tormentas.

