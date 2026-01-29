Provinciales > Protección civil
Alerta amarilla por tormentas y granizo en seis departamentos
POR REDACCIÓN
La Dirección de Protección Civil emitió esta mañana la Alerta Meteorológica N° 06/26, advirtiendo sobre la ocurrencia de tormentas fuertes, algunas localmente severas, para la tarde y noche de este jueves.
El área de afectación comprende la precordillera de los departamentos Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.
Características del evento
Según el reporte oficial, los fenómenos pronosticados pueden estar acompañados de:
- Granizo ocasional.
- Intensa actividad eléctrica.
- Precipitación abundante en cortos períodos.
- Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, los cuales podrían ser superados de manera puntual.
Recomendaciones de Protección Civil
Ante este escenario, las autoridades refuerzan las siguientes recomendaciones a la población:
- En el hogar: Revisar y asegurar techos, canaletas y desagües. Retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua o el viento. Desconectar artefactos eléctricos. Tener preparado un kit familiar de emergencia (botiquín, linterna, radio, documentos, agua y alimentos no perecederos).
- En la vía pública: Evitar transitar por calles inundadas o anegadas. No obstruir bocas de tormenta o acequias. Buscar resguardo inmediato.
- Si se conduce: Circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad considerablemente y aumentar la distancia con otros vehículos. Ante la caída de granizo, mantener la calma, no frenar bruscamente, reducir la marcha y continuar con precaución hasta salir de la zona afectada.
- Post-tormenta: Verificar el estado de la vivienda, especialmente techos y ventanas. Beber sólo agua segura (hervida o embotellada). Lavarse las manos con frecuencia. Reportar daños graves a las autoridades.
Números de contacto para emergencias:
- Protección Civil: 103
- Policía: 911
La Dirección de Protección Civil insta a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones y evitar la circulación innecesaria durante el desarrollo de las tormentas.