Alerta amarilla por tormentas y granizo en seis departamentos

La Dirección de Protección Civil emitió esta mañana la Alerta Meteorológica N° 06/26, advirtiendo sobre la ocurrencia de tormentas fuertes, algunas localmente severas, para la tarde y noche de este jueves.

El área de afectación comprende la precordillera de los departamentos Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullúm y Zonda.

Características del evento

Según el reporte oficial, los fenómenos pronosticados pueden estar acompañados de:

Granizo ocasional.

Intensa actividad eléctrica.

Precipitación abundante en cortos períodos.

Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, los cuales podrían ser superados de manera puntual.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante este escenario, las autoridades refuerzan las siguientes recomendaciones a la población:

En el hogar: Revisar y asegurar techos, canaletas y desagües. Retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua o el viento. Desconectar artefactos eléctricos. Tener preparado un kit familiar de emergencia (botiquín, linterna, radio, documentos, agua y alimentos no perecederos).

En la vía pública: Evitar transitar por calles inundadas o anegadas. No obstruir bocas de tormenta o acequias. Buscar resguardo inmediato.

Si se conduce: Circular con luces bajas encendidas, reducir la velocidad considerablemente y aumentar la distancia con otros vehículos. Ante la caída de granizo, mantener la calma, no frenar bruscamente, reducir la marcha y continuar con precaución hasta salir de la zona afectada.

Post-tormenta: Verificar el estado de la vivienda, especialmente techos y ventanas. Beber sólo agua segura (hervida o embotellada). Lavarse las manos con frecuencia. Reportar daños graves a las autoridades.

Números de contacto para emergencias:

Protección Civil: 103

Policía: 911

La Dirección de Protección Civil insta a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales, seguir las recomendaciones y evitar la circulación innecesaria durante el desarrollo de las tormentas.