Un impactante accidente ferroviario ocurrió en las últimas horas en la Ciudad de México, cuando un automóvil intentó ganarle el paso a un tren en un cruce a nivel y terminó siendo embestido y arrastrado varios metros sobre las vías. A pesar de la violencia del choque, el conductor del vehículo sobrevivió.

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa el momento exacto en que el auto cruza el paso a nivel justo cuando el tren ya se encontraba a escasa distancia. Aunque el conductor logra avanzar algunos metros, el convoy alcanza la parte trasera del vehículo y lo impacta de lleno.

Producto del choque, el automóvil fue arrastrado varios metros y quedó completamente destrozado. Testigos del hecho dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar para asistir al conductor, quien logró salir con vida pese a la magnitud del siniestro.

Según se informó, el accidente se produjo cuando el automovilista intentó adelantarse al tren, una maniobra de alto riesgo que suele tener consecuencias graves. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las señales ferroviarias y no intentar cruzar las vías cuando se aproxima una formación.

El video generó una fuerte repercusión y reabrió el debate sobre la imprudencia vial y la necesidad de extremar las precauciones en los pasos a nivel, donde los trenes tienen prioridad absoluta y una distancia de frenado considerable.