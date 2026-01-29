El conflicto que atraviesan los trabajadores de la empresa Hunter Security tendrá el próximo martes 3 de febrero una instancia clave, cuando representantes de los empleados mantengan una reunión con autoridades en la Subsecretaría de Trabajo, quienes funcionarán como mediadores entre los damnificados y la compañía anteriormente mencionada. La audiencia aparece como el último canal institucional para intentar destrabar una situación marcada por despidos, salarios impagos y la falta de respuestas formales por parte de la firma, luego de haber perdido la licitación del servicio de seguridad en el Hospital Doctor Guillermo Rawson.

El origen del conflicto se remonta al recambio de la empresa prestadora del servicio en el principal centro de salud de la provincia, concretado a comienzos de enero. Tras perder la licitación, Hunter dio por finalizados los vínculos laborales con alrededor de 120 empleados, lo que derivó en denuncias por falta de pago de sueldos, indemnizaciones y otros conceptos básicos. La situación afectó a trabajadores con antiguedad y generó un escenario de protesta sostenida, con intervenciones del sindicato y pedidos de mediación ante organismos laborales.

En ese marco, los trabajadores confirmaron la realización de una audiencia formal para la próxima semana. “El martes 3 nos vamos a reunir en la Subsecretaría de Trabajo, junto a UPSA (el sindicato que los nuclea), la empresa y todos los trabajadores para definir cómo sigue el conflicto”, expresó a DIARIO HUARPE Héctor Aragón, vocero de los empleados, al detallar el alcance del encuentro que consideran determinante para el futuro del reclamo.

Desde el sector de los vigiladores sostienen que la situación económica se volvió crítica por la falta de ingresos. “La empresa no quiere dar el brazo a torcer y no hay forma de llegar a un arreglo por el momento”, manifestó Aragón, al remarcar que el eje central del reclamo es el pago de los salarios adeudados, además de otros conceptos laborales que continúan sin respuesta.

En paralelo al conflicto, los trabajadores destacaron la asistencia recibida por parte del Ministerio de Desarrollo Humano a través de gestiones realizadas desde la Subsecretaría de Trabajo. “Hemos recibido ayuda con mercadería y otros elementos básicos gracias al acompañamiento que nos están brindando”, señaló el vocero, al agradecer especialmente la intervención del funcionario Gatica, a quien atribuyó un rol activo en el acompañamiento de las familias afectadas.

Otra de las alternativas que se analizaron en las últimas semanas fue la posibilidad de que parte del personal sea absorbido por otras empresas de seguridad. Sin embargo, los empleados aseguran que no hubo definiciones concretas. “Se habló de algunas posibilidades, pero no hay nada dicho ni aceptaron incorporar personal”, afirmó Aragón, al descartar avances efectivos en ese sentido.

Mientras se acerca la fecha de la audiencia, las medidas de protesta continúan como forma de visibilizar el reclamo. “Vamos a seguir reclamando hasta tener una respuesta concreta”, advirtió Aragón, y no descartó la profundización de las acciones si la reunión con el Gobierno no arroja resultados. Para los trabajadores, la expectativa está puesta en que la intervención oficial permita encauzar el conflicto y garantizar el cobro de los salarios adeudados, en un escenario que ya tiene un fuerte impacto social.