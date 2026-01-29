Quién es la famosa que confesó haber tenido un romance secreto con Rodrigo de la Serna

Durante su participación en el programa La Mañana con Moria, la actriz Pilar Gamboa, quien atraviesa un gran presente profesional con las producciones Envidiosa, División Palermo y la obra teatral Las hijas, despejó rumores sobre su pasado sentimental.

En el marco del segmento "Yo nunca", la artista respondió de forma tajante ante la consulta sobre un supuesto noviazgo con Esteban Lamothe: “No, nunca fui novia de Lamothe”. Gamboa aclaró que son amigos desde la adolescencia y, sobre una anécdota de intimidad que el actor solía contar, explicó entre risas: “Éramos muy chiquitos”.

La entrevista tomó un rumbo revelador cuando Moria Casán le preguntó si se había enamorado trabajando. “Sí”, respondió Gamboa, y profundizó con sinceridad: “De un hombre. No me gustan las mujeres, ojalá. A veces pienso ‘qué fácil sería’, pero no”.

Ante la repregunta sobre si ese hombre era Rodrigo de la Serna, su excompañero en Tiempos Compulsivos, la actriz confirmó el romance que mantuvo oculto: “Viví una historia de amor de muchos años”.

Sobre la discreción que mantuvo el vínculo durante tanto tiempo, la actriz señaló: “Rodrigo es muy, muy perfil bajo. Yo también. No lo sabe mucha gente”. Finalmente, Gamboa no ahorró elogios para referirse a quien fue su pareja: "Y qué actorazo… es uno de los mejores". La nota original fue publicada el 29 de enero de 2026 por Giselle Nuñez Billordo.