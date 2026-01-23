Roque Narvaja llega a San Juan con su gira "Un amante de cartón"

Roque Narvaja se presentará en la provincia el jueves 7 de mayo a las 21:00 horas en la Sala San Juan Municipal, ubicada en Mitre Este 41. El concierto forma parte de su nueva gira “Un amante de cartón – Tour 2026”, con la que recorrerá los grandes éxitos de su extensa trayectoria musical.

El espectáculo llega tras una exitosa gira nacional durante 2025 titulada “Solo Hits”, consolidando el regreso de Narvaja a los escenarios. En esta nueva propuesta, el artista repasará las canciones que lo convirtieron en un referente de la música popular, desde sus inicios en la emblemática “La Joven Guardia” hasta sus composiciones solistas que trascendieron fronteras.

Publicidad

Nacido en Córdoba, Roque Narvaja descubrió su vocación musical desde pequeño. Su carrera despegó con el éxito de “El extraño del pelo largo”, tema de su autoría que le abrió las puertas a la fama. A este le siguieron otros clásicos como “La reina de la canción”, “Soy igual a los demás” y “Comprador de amaneceres”.

Tras radicarse en España, consolidó su reputación internacional con temas como “Santa Lucía”, canción que fue reconocida como una de las más importantes del siglo. En Europa también destacaron éxitos como “Menta y limón”, “Yo quería ser mayor”, “Como si estuvieras aquí” y “Ni una palabra”, entre muchos otros.

Publicidad

El repertorio del show promete un viaje sonoro que incluirá estos himnos, además de su más reciente producción, en una noche diseñada para el disfrute y la nostalgia del público. “Vení a cantar en vivo ‘Santa Lucía’, ‘El extraño del pelo largo’ y todos los éxitos que ya son parte de tu vida”, invitan los organizadores.

Información de entradas

Las localidades ya están a la venta a través de www.plateaunotickets.com, con los siguientes precios:

Publicidad

Platea A (filas 1 a 10): $55.000 + $5.500 de costo de servicio.

Platea B (filas 11 a 15): $40.000 + $4.000 de costo de servicio.

La producción del evento está a cargo de FTM Producciones.