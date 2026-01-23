La señal que recibió Nico Vázquez cuando hablaba de su hermano fallecido

Nico Vázquez protagonizó un suceso inexplicable durante su participación en el programa Todo Pasa. Mientras dialogaba con el conductor Matías Martin, el actor comenzó a relatar una anécdota sobre un encuentro con un padre que le solicitó una fotografía para su hijo.

Vázquez recordó que se aproximó al niño y le preguntó: "¿Qué hacés campeón? ¿Cómo andas?". En ese preciso instante, justo antes de revelar el desenlace de la historia, la luz del estudio se cortó por un segundo, lo que generó un profundo asombro entre los presentes.

La reacción de Matías Martin fue inmediata al exclamar: "La put…". Ante el impacto del equipo, Vázquez interpretó el fallo técnico como una posible manifestación de su hermano Santiago, fallecido en 2016, y afirmó: "Esas son las señales que yo digo".

Entre la emoción y el humor, el actor se dirigió a su hermano diciendo: "Santi, igual no hagas tantas cag… acá para decir que me estás escuchando". Por su parte, el conductor manifestó su incomodidad ante el fenómeno pidiendo: "No me jodan con estas cosas".

Sorprendido por la coincidencia, el invitado señaló: "Es increíble lo que acaba de pasar y fijate lo que faltaba que yo diga". En medio de la incertidumbre sobre lo ocurrido, planteó: "No sé si quiere que lo cuente o quiere que frene". Finalmente, decidió completar el relato y reveló que, al preguntarle el nombre al niño de la anécdota, este respondió: "Santi".

La conexión espiritual se hizo más profunda cuando Vázquez explicó que, minutos antes del encuentro, le había pedido a su hermano un abrazo. Sobre aquel momento con el pequeño, declaró: "Ese Santi me dio el abrazo y yo me emocioné, porque tres minutos antes le dije a mi hermano: ‘necesito darte un abrazo’". Conmovido, concluyó: "Yo le estaba dando un abrazo a ese Santi, como si fuera mi Santi".