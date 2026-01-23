Facundo Arana contó la verdad de su separación de María Susini

La noticia de la ruptura entre Facundo Arana y María Susini, revelada en el programa LAM, ha generado un fuerte impacto en el ambiente artístico tras casi dos décadas de una historia definida por la estabilidad y el cuidado mutuo.

Según informó el panelista Pepe Ochoa, el motivo principal de la decisión sería que “se había terminado el amor”, aunque ambos mantienen un vínculo sano que les permite seguir mostrándose juntos en público, como ocurrió recientemente en Mar del Plata.

Publicidad

Al respecto, Ochoa detalló: “Lo que logré recopilar de este capítulo es que ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja”. El periodista también señaló que el tema comenzó a circular de forma progresiva cuando Susini habló sobre el asunto durante un viaje.

Por su parte, el propio Arana rompió el silencio ante la periodista Laura Ubfal mientras ingresaba a realizar su unipersonal en Tandil, expresando: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo…”.

Publicidad

A pesar de la separación, se remarcó que el afecto persiste, pues según la información brindada en el ciclo televisivo, “ellos se muestran juntos porque no hay ningún problema. Pero bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere”.

El desenlace resultó inesperado incluso para el entorno mediático; Ángel de Brito recordó que “el año pasado Arana fue a Bondi y estaba todo bien entre ellos” y que en dicha oportunidad el conductor “le preguntó de los rumores de separación”, los cuales fueron descartados en ese momento.