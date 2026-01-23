El Centro de Día de Chimbas incorporó por primera vez clases de yoga como parte del tratamiento ambulatorio para personas con consumos problemáticos, en una experiencia pionera dentro de las dependencias de la Dirección de Asistencia y Prevención por Consumos Problemáticos. La actividad se desarrolla todos los jueves y convoca a unas 20 personas, entre varones y mujeres, que participan activamente del espacio terapéutico.

(Gentileza prensa de Gobierno

Durante una hora, los asistentes realizan ejercicios de respiración consciente, relajación, elongaciones, posturas y secuencias propias del yoga, con el objetivo de trabajar la conexión entre cuerpo y mente. La práctica apunta a disminuir los niveles de ansiedad y estrés, favorecer la calma y brindar herramientas para la autorregulación emocional, especialmente en contextos atravesados por la abstinencia.

Publicidad

La propuesta comenzó hace dos semanas y se extenderá hasta febrero. Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano destacaron que los resultados iniciales fueron altamente positivos, tanto por la adhesión de los participantes como por los beneficios observados en su bienestar general.

La directora de la Dirección de Asistencia y Prevención por Consumos Problemáticos, Daniela Merlo, señaló que el yoga se consolida como un complemento valioso dentro de los abordajes integrales, ya que permite promover el cuidado del cuerpo, aprender a respirar conscientemente y fortalecer la atención en el “aquí y ahora”, aspectos claves para prevenir recaídas.

Publicidad

Un aspecto destacado de la iniciativa es que la instructora a cargo, Ariadna Sasso, dicta las clases de manera voluntaria y ad honorem. Vecina de la zona, bibliotecaria y deportista, encontró en el yoga una forma de vida y una herramienta solidaria para acompañar procesos de recuperación.

Además de los beneficios físicos y emocionales, el taller busca acercar a los participantes a una práctica que también puede convertirse en una alternativa laboral a futuro. Ante el impacto positivo de la experiencia, las autoridades evalúan replicar esta propuesta en otros centros de día y casas convivenciales de la provincia.