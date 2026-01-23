"Sosteniendo un quilombo": la crisis que marcó la separación de Arana y Susini

La noticia de la separación definitiva entre Facundo Arana y María Susini ha causado impacto, poniendo fin a un vínculo de 19 años y tres hijos en común. A pesar de haber mantenido siempre un perfil bajo, el actor había compartido anteriormente detalles sobre las dificultades internas que enfrentaron.

Durante una entrevista el pasado septiembre en Puro Show (eltrece), Arana reveló que un cambio en la dinámica familiar, al pasar más tiempo en su hogar, generó una crisis significativa.

En aquel entonces, el artista relató un intercambio con la prensa: “Me llamó un día Yanina Latorre y me dice: ‘Facundo, me dicen que te estás separando’. Y yo le respondí: ‘No, pero estoy sosteniendo un quilombo en casa’”.

Sobre la intensidad del conflicto, admitió: “Turbulencia había, pero turbulencia fuerte”. Ante la posibilidad de que la noticia se filtrara, Arana pidió reserva: “Le dije: ‘Bancame porque quiero ver si lo puedo arreglar’. Todos tenemos turbulencias”.

La pareja logró superar ese momento en la intimidad, lo que llevó al actor a reflexionar sobre la paternidad y su rol en la casa. Al respecto, manifestó: “Siempre escuchás que los chicos dicen ‘mamá’ cuando necesitan algo, nunca dicen ‘papá’. A veces, la presencia del padre entorpece. Lo importante es saber estar cuando no entorpece y cuando es necesaria”.