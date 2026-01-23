Telefe atraviesa un clima de fuerte irritación interna debido a la reciente postura de Wanda Nara frente a las cámaras de su propio canal,. La empresaria, envuelta en una disputa pública con Mauro Icardi, ha optado por un llamativo silencio mediático exclusivo para la señal que la emplea. Según reveló la panelista Majo Martino, "en Telefe están muy enojados con Wanda Nara".

El detonante principal de esta crisis fue la negativa de la mediática a brindar declaraciones sobre su vida personal a los cronistas de la casa: "La fueron a buscar con un móvil para ver si podía hablar de lo ocurrido con Mauro Icardi y ella no quiso", detalló Martino.

Publicidad

Lo que más molesta a las autoridades de la emisora es que la modelo sí concede entrevistas a canales de la competencia, como ocurrió recientemente con el programa SQP. Al respecto, Martino señaló que "desde el canal se preguntan por qué acepta dar móviles a otros canales, pero no a los programas de la señal".

Detrás de este desplante subyace una interna profesional vinculada a la conducción de la próxima temporada de Bake Off,. Aunque Vero Lozano fue confirmada como la nueva presentadora, desplazando a Nara de su rol en ediciones anteriores, la mediática no aceptaría este cambio de mando. "Me cuentan que Wanda está muy caliente con Vero Lozano porque va a conducir Bake Off y ella sigue diciendo que será ella quien va a conducir, y no es así", aseguró la panelista.

Publicidad

Esta situación ha derivado en una postura firme de Nara, quien evita dar móviles tanto al ciclo de Lozano como a otros programas de la grilla, entre ellos el de Georgina Barbarossa. No obstante, la tensión parece ser de un solo lado, ya que Martino concluyó: "Hay pica entre las dos, pero de Wanda hacia Vero. De Vero hacia Wanda, está todo bien".